Omar González retornó la a MLS ¿qué legado dejó ‘Darth Vader’ como legionario en la Liga MX?

No tenía nada que probar, pero sin embargo, tomó el reto de emigrar al fútbol mexicano a finales del 2015. Un fútbol que para muchos históricos del fútbol estadounidense, les ha sido muy complicado ganarse un lugar, más allá de que se les haya reconocido su incursión como legionarios en el país vecino.

“El ambiente familiar es muy importante para este club. Y ya que yo soy un hombre de familia, fue muy importante que en el Pachuca ese fuera un aspecto clave del club”, le dijo González en 2016 a US Soccer sobre la ‘Bella Airosa’. Aquí no hay las distracciones que había en Los Ángeles. Así que hago lo que tengo que hacer en el trabajo, y vuelvo a casa para pasar tiempo con la familia”.

“Vino a darle una estabilidad importante al equipo, al cuadro bajo. Un torneo antes habíamos batallado un poquito en la defensa. No tuvo problemas para incorporarse,” le dijo a US Soccer el legendario arquero Oscar “El Conejo” Pérez.

Fue ante los Tigres UANL y su época dorada con todo y André-Pierre Gignac, Ismael Sosa, Edu Vargas, Javier Aquino y compañía , que González – quien junto a la zaga nuevamente solo permitió un gol en la serie de 180 minutos – se coronó en el torneo continental que le permitió jugar el Mundial de Clubes (algo de lo que muy pocos futbolistas estadounidenses pueden presumir).

No todo puede ser perfecto. A finales del 2017, Pachuca cayó en la final de la Copa MX. Y su último año en México lo paso con los rojinegros del Atlas, en temporadas muy complicadas. Al Atlas llegó con la nueva dirigencia de una elevisora, y se pensaba el equipo podía despuntar con fichajes como el del zaguero estadounidense. Pero aunque defensivamente fueron generalmente sólidos, arriba eran estériles y las cosas no se dieron.

El éxito de González en México, como jugador estadounidense que llego consolidado y triunfador del país del norte, no tiene precedente. Ninguna de las leyendas antes mencionadas que jugaron en Liga MX ostenta los títulos y minutos jugados que tiene Omar.

No es menor, que su aporte, sobre todo en ‘La Cuna del Fútbol Mexicano’, haya ido mucho más allá de la cancha. No solo fue un pilar de la zaga, además fue de los líderes que arropó a los canteranos Tuzos. El tiempo ha probado que no fueron juveniles cualquiera a los que nos referimos, estamos hablando del presente y futuro de ‘El Tri’, de la camada de Hirving ‘Chucky’ Lozano, Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro y Víctor Guzmán.