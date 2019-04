Octava semana de competición: Ibra y Vela siguen librando una batalla sin cuartel

La octava semana de competición en la temporada regular de Major League Soccer comenzó el miércoles con la victoria de Vancouver Whitecaps frente a LAFC, y retoma con fuerza su actividad a partir del viernes, con nada menos con tres partidos.



FC CINCINNATI vs REAL SALT LAKE

Viernes, 19 de abril - 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Nippert Stadium - Cincinnati, Ohio

Tras un destacable inicio de su primera temporada en MLS, FC Cincinnati arrastra ahora una racha de cuatro partidos consecutivos sin victorias. El rival de este viernes será Real Salt Lake, el equipo que el pasado fin de semana cortó con una victoria un contínuo de cuatro derrotas seguidas.

En la jornada más reciente, Cincinnati perdió por segunda vez en sus últimos tres partidos, esa vez como visitante ante LAFC (2-0). En la Semana 7 el club de las Montañas Rocosas, por su parte, cosechó una gran victoria como local por 2-1 ante Orlando City SC, con goles de Sam Johnson y Damir Kreilach.

TORONTO FC vs MINNESOTA UNITED FC

Viernes, 19 de abril - 8 pm ET (MLS Live en ESPN+)

BMO Field - Toronto, Ontario

Minnesota United FC espera continuar con su buen papel como equipo visitante, cuando visite a un Toronto FC que durante el fin de semana perdió su condición de invicto.

'Los Loons' vienen de un eléctrico empate 3-3 ante New York City FC en la inauguración del Allianz Field. El cuadro escarlata, en cambio, cayó por 3-2 en su visita a Seattle Sounders FC.

Esta será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten. En 2017 la victoria (3-2) fue para TFC, mientras que en 2018 Minnesota se impuso por 4-3.

LA GALAXY vs HOUSTON DYNAMO

Viernes, 19 de abril - 11 pm ET (UniMás)

Dignity Health Sports Park - Carson, California

Dos rivales de la Conferencia Oeste vuelven a verse las caras luego de que Dynamo dejara sin Playoffs a LA Galaxy en Decision Day de 2018.

El Galaxy viene de una victoria 2-0 ante Philadelphia Union, gracias a dos goles anotados en el primer tiempo por Zlatan Ibrahimovic, quien continúa con su espectacular inicio de temporada en su primera temporada completa en MLS. En tanto, Alberth Elis y Tomás Martínez marcaron en el triunfo 2-1 de Houston ante San Jose Earthquakes, acumulando una seguidilla de cuatro victorias consecutivas.



En la última jornada de la temporada regular de 2018, Houston sorprendió al Galaxy con una victoria 2-3 tras comienzar el partido dos goles abajo en el marcador.

CHICAGO FIRE vs COLORADO RAPIDS

Sábado 20 de abril - 1 pm ET (MLS Live en ESPN+)

SeatGeek Stadium - Bridgeview, Illinois

Chicago Fire, invicto en los últimos tres partidos, recibirá a primera hora del sábado a un Colorado Rapids que todavía no ha logrado una victoria en esta temporada.

En la Semana 7 de la temporada regular, el Fire se esforzó para lograr un agónico empate 1-1 ante Vancouver Whitecaps, gracias a un gol de penal de Nemanja Nikolic. Los Rapids, en tanto, perdieron como locales por 3-2 en su partido frente a D.C. United, en la que fue su cuarta derrota consecutiva.

PHILADELPHIA UNION vs MONTRÉAL IMPACT

Sábado 20 de abril - 1 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Talen Energy Stadium - Chester, Pensilvania

Invicto en sus últimos tres partidos sin conceder un gol, el Impact llegará a su compromiso ante el Union con la esperanza de ampliar su récord positivo como visitante frente a un rival que ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Montréal ganó por 1-0 ante Columbus Crew el pasado fin de semana, en su primer partido como local en el Stade Saputo, con un gol de Harry Novillo.



A Philadelphia se le terminó la racha de tres victorias consecutivas tras caer como visitante por 2-0 frente a LA Galaxy.

ORLANDO CITY SC vs VANCOUVER WHITECAPS FC

Sábado 20 de abril - 3 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Orlando City Stadium - Orlando, Florida

Con poco tiempo de descanso desde su primera victoria en esta temporada y un largo viaje por delante, Vancouver Whitecaps viaja a Florida para enfrentar a Orlando City.

En fotos: Los Whitecaps acaban con el invicto del LAFC Cargando galería

'Los Leones' recibirán al conjunto canadiense con una buena cantidad de días para preparar el

partido y con ganas de obtener un nuevo triunfo en casa, tras el 4-3 frente Colorado Rapids de días atrás.

El portugués Nani está encontrando su mejor estado, tras marcar un triplete en el partido ante el conjunto de las Montañas Rocosas.

ATLANTA UNITED FC vs FC DALLAS

Sábado 20 de abril - 4 pm ET (ESPN Deportes)

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

Son días más plácidos para Atlanta United, tras haber obtenido su primera victoria en la MLS 2019

durante el fin de semana frente a New England Revolution. 'Las Cinco Bandas' tendrán el sábado un compromiso más relevante frente a un sólido equipo como FC Dallas.



Ezequiel Barco -elegido como el Jugador de la Semana- fue el autor de los dos goles de la victoria 2-0 frente a 'los Revs' en Gillette Stadium. El club del norte de Texas, en tanto, ganó su tercer partido en los últimos cuatro encuentros al derrotar a Portland Timbers 2-1 con tantos de Jesús Ferreira y Reto Ziegler.

COLUMBUS CREW SC vs PORTLAND TIMBERS

Sábado 20 de abril - 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

Una de las historias más interesantes de este partido será el reencuentro de Caleb Porter (hoy entrenador de Columbus) con los Timbers, el que fue su equipo durante cinco temporadas.



El Crew buscarán recuperarse de su derrota 1-0 en su visita a Montréal Impact y seguir luchando por

la primera posición de la Conferencia Este. Portland perdió 2-1 ante FC Dallas y sumó su quinta derrota consecutiva.

NEW ENGLAND REVOLUTION vs NEW YORK RED BULLS

Sábado 20 de abril - 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts

Dos equipos necesitados y con distinto grado de urgencia se medirán el sábado por la noche en Gillette Stadium.



El Revolution han perdido cinco de sus últimos seis partidos tras ser vencidos como locales por 2-0

ante Atlanta United en la séptima semana de competición. Los Red Bulls cortaron una racha de tres derrotas consecutivas al empatar 2-2 en su visita a Sporting Kansas City.

SAN JOSE EARTHQUAKES vs SPORTING KANSAS CITY

Sábado 20 de abril - 10 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Avaya Stadium - San Jose, California

Ya fuera de la Liga de Campeones de Concacaf, Sporting KC quiere acrecentar su lista de partidos como invicto cuando visiten el Avaya Stadium de San Jose Earthquakes, un equipo que apenas tiene un triunfo en seis encuentros.



El equipo de Matías Almeyda no pudo mantener el nivel y la eficacia mostrada en el triunfo 3-0 ante

Portland Timbers en la Semana 5. El equipo californiano perdió 2-1 en su choque ante Houston Dynamo el sábado. Del lado de SKC, el adolescente Gianluca Busio anotó su tercer gol en los últimos tres partidos consecutivos en el empate 2-2 ante New York Red Bulls.



D.C. UNITED vs NEW YORK CITY FC

Domingo 21 de abril - 4 pm ET (ESPN Deportes)

Audi Field - Washington, D.C.

Los de la capital estadounidense y los de 'la Gran Manzana' se ubican en los extremos de la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

D.C. United empató un partido en casa y ganó otro como visitante en una exigente Semana 7 en la que tuvo como rivales a Montréal Impact y Colorado Rapids, respectivamente.



NYCFC, en tanto, logró un empate 3-3 como visitante frente a Minnesota United FC en la apertura de

Allianz Field en el que para muchos fue el mejor partido del equipo celeste en 2019, en un encuentro en el que destacaron los atacantes Valentín Castellanos e Ismael Tajouri-Shradi. Los hombres del entrenador Domènec Torrent todavía no lograron ganar un partido en esta temporada regular.



En las primeras semanas de competición de este año, New York City FC y D.C. United igualaron sin

goles en el Yankee Stadium, en un partido que fue una demostración espectacular de los arqueros Sean Johnson y Bill Hamid.



LOS ANGELES FOOTBALL CLUB vs SEATTLE SOUNDERS FC

Domingo 21 de abril - 7 pm ET (FOX Deportes)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

En el análisis previo, éste es el partido más importante de la Semana 8 en la temporada regular de MLS. LAFC -líder de la Conferencia Oeste- recibirá a Seattle Sounders FC, segundo en esa misma zona, y uno de los dos equipos todavía invictos en la liga norteamericana.



El equipo de Carlos Vela suma 19 puntos y comanda también las posiciones en la tabla genera de la MLS 2019, incluso tras la derrota 1-0 de mitad de semana en su visita a Vancouver Whitecaps FC.



Los Sounders estás tres puntos por detrás, luego de derrotar en casa 3-2 a Toronto FC en la séptima

semana de competición, con dos tantos de Will Bruin y un gol de Cristian Roldán.