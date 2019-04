NYCFC y su entrenador Domènec Torrent respiran más tranquilos tras victoria ante D.C.

"Ustedes saben lo que pasa cuando ganas un partido", comentó el técnico en declaraciones que reprodujo MLSsoccer.com . "Puedes seguir practicando de la misma manera, pero todo el mundo sonríe y te sientes más c´omodo en el centro de entrenamiento", agregó. "Pero, créanme, los futbolistas juegan de la misma manera. A veces, el fútbol no es justo con los jugadores, no con los entrenadores. Ellos merecen más y más, para obtener más puntos".

"No se qué pasó este año", comentó Torrent cuando se le pregunta por algunos momentos de mala suerte que su equipo ha experimentado este año, como el gol en contra del arquero Sean Johnson en el partido frente a Minnesota United FC o el penal fallado por Maxi Moralez contra D.C. United. "Después de eso, si no podemos ganar un partido la gente no piensa en que fallaste un penal, sino en que no eres capaz de ganar el partido".