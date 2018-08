NYCFC y Red Bulls, dos equipos 'obligados' a ir por objetivos más grandes que clasificar a Playoffs

New York City FC y New York Red Bulls llegan al choque de mitad de semana en medio de una intensa disputa para quedarse con la primera posición de la Conferencia Este, en una carrera de la que también participa el fortísimo Atlanta United FC, líder de la clasificación general en este momento.

Con diversas historias en cuanto a antigüedad, pero con una urgencia comparable con respecto a la necesidad de dar a New York, New York su primer título nacional en la MLS. El 'City' y los Red Bulls han hecho muchas cosas bien en las últimas temporadas. De hecho, ambos han acumulado méritos como el estudiante que se prepara para someterse de la mejor manera al que muchos consideran como el examen final. Si no es final, al menos sería definitorio de buena parte de la generación que en la actualidad componen ambas plantillas.

Desde su entrada en la MLS, New York City FC no ha hecho más que progresar en cuanto a su rendimiento en temporada regular y en los Playoffs. Pero no deja de ser un club joven (este año cerrará su cuarta temporada) y todavía no ha podido coronar con un trofeo en la liga norteamericana.