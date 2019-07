NYCFC pierde el invicto en casa a manos de Portland con gol de Sebastián Blanco

New York City FC llegaba al partido del domingo como uno de los únicos tres equipos todavía invictos en casa y el equipo con menos derrotas, con apenas un descalabro sufrido.

NYCFC es el primer rival al que el ex necaxista no le anota vistiendo la camiseta de los leñadores, pero en cambio se hizo presente su compatriota Sebastián Blanco. El dorsal ‘10’ de Portland aprovechó que la zaga de los Cityzens no pudo despejar un centro a balón parado de Diego Valeri en el primer cuarto de hora del duelo.