NYCFC en vías de ser mejor equipo sin David Villa de la mano del versátil ‘Coutinho’ rumano

El director técnico de NYCFC, Dome Torrent, dejó muy claro que el rumano no es el reemplazo del ‘Guaje’, no es un ‘hombre por hombre’, debido a que más allá de las diferencias en trayectoria y carrera, sus roles no se asemejaran.

“Lo he dicho muchas veces, no es fácil reemplazar a un jugador como David Villa”, dijo Torrent en una conferencia telefónica el jueves en la tarde. “Él lo tiene todo. Tiene un nombre hecho en el fútbol, tiene actuaciones, tiene goles. No se trata sobre quien reemplaza a David. No se trata de eso”.