"Nunca me perdería un Mundial", señaló Zlatan Ibrahimovic antes de poner pie en Rusia 2018

"¡Que los aficionados tengan paciencia! Ya estoy llegando, estaré en Rusia". Con su infaltable cuota de histrionismo, Zlatan Ibrahimovic está a punto de poner pie en el país de la Copa del Mundo. No para poner su talento en los terrenos de juego, sino para realizar una serie de actividades publicitarias y de promoción.

La estrella de LA Galaxy -de 36 años- hizo valer su promesa. Fuera o no convocado por la selección de Suecia -no lo fue- estaría en Rusia 2018, y en una entrevista brindada a la web oficial de FIFA dio su parecer sobre el máximo evento del fútbol internacional, que está a punto de comenzar.

"Estaba claro que no estaría en la selección, pero como dije cuatro años atrás -y lo digo nuevamente ahora-: sin mi presencia no vale la pena mirar una Copa del Mundo", aseguró el goleador. "Lo digo convencido. Estaré presente y disfrutaré de cerca el Mundial".

"Creo que será un torneo fantástico", continuó 'Ibra'. "Rusia es un país enorme, con un montón de gente. Será bueno disfrutar de un Mundial allí. Es la mayor fiesta del mundo. Se haga donde se haga, quiero estar allí, verlo en directo o verlo por televisión y disfrutar. Es algo que nunca me perdería".

Cuando se le consultó sobre las selecciones que en su opinión tienen opciones de quedarse con la Copa del Mundo, Ibrahimovic se quedó con este quinteto: "Creo que Brasil, España, Alemania, obviamente Suecia, y Argentina. Aunque ellos prefieren no considerarse como favoritos, lo son. Lamento que Estados Unidos no esté en el Mundial porque ese es mi nuevo país, donde vivo. Los respaldaría también si estuvieran en la Copa del Mundo".

¿Qué espera del equipo nacional de su país natal? "Suecia derrotó a algunos grandes equipos para llegar a Rusia, así que ya veremos. Nunca se sabe qué puede pasar. Todo se trata del momento. El que esté mejor en el momento será el que lo hará bien". ¿Se pondrá nervioso al ver los partidos de la selección sueca? "No, nunca. Quiero decir, voy a estar entusiasmado, pero no nervioso. Más que nervioso, me siento 'hambriento' para entrar a la cancha y ayudar a que Suecia tenga una victoria. Eso es lo que pienso".