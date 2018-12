Números y datos de un 2018 de 'rugidos' para el 'León Sueco' Zlatan Ibrahimovic con LA Galaxy

CARSON, California -- Con su temporada 2018, y muy a pesar de que su equipo no consiguió clasificar a los Playoffs, Zlatan Ibrahimovic se hizo acreedor al derecho de modificar los términos de su contrato inicial para permanecer en LA Galaxy de cara al 2019.

⚽️ El sueco estuvo alejado de las redes en 12 partidos; pero en 5 de ellos aunque no aportó goles, sí se hizo presente con asistencias.

En orden cronológico el primer reconocimiento que recibió este 2018 el ‘León’ sueco fue la convocatoria al Juego de las Estrellas (MLS All Star Game), que se disputó en Atlanta ante Juventus. Sin embargo, Ibrahimovic no asistió buscando cuidar su rodilla del impacto de la superficie sintética. Aún sin atender el compromiso, Zlatan es MLS All Star 2018.