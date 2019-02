Nuevo patrón de la defensa de LA Galaxy recuperó la alegría de jugar en su debut de pretemporada

“Muy contento por estos primeros minutos, aunque todavía en lo personal me falta un poco”, aseguró el defensor central tras su debut de 74 minutos en el amistoso de pretemporada ante Toronto FC , que finalizó empatado 1-1.

“Me sentí muy cómodo, hacía mucho tiempo no pisaba un estadio de fútbol”, dijo antes de dejar caer la primera sonrisa. “Me divertí, eso es lo más importante. El fútbol es eso, es divertirse, jugar, es un juego colectivo. En lo personal y en lo grupal muy contento”.

“No me ha pedido mucho, que tenga confianza, que me suelte, más o menos lo que he venido haciendo en mi carrera”, dijo Polenta sobre las indicaciones de Guillermo Barros Schelotto para su primera prueba como jugador del LA Galaxy.