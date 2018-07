"Nos jugamos la posibilidad de mostrar el crecimiento de MLS", dice 'Jona' dos Santos

ATLANTA, Georgia -- Durante el lunes se completó el plantel del Equipo de Estrellas de la MLS, que el miércoles (7:30 pm ET, UniMás) enfrentará a Juventus FC en el All-Star Game de la liga norteamericana, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

El plan era que el menor de los Dos Santos llegara al estado de Georgia junto con Zlatan Ibrahimovic, pero el delantero sueco (autor de su primer triplete en la liga en la victoria 4-3 del domingo sobre Orlando City) desistió a última hora y no jugará el compromiso frente al club italiano.

"Si te soy sincero, no tengo idea que pasó", explicó 'Jona'. "Yo me enteré hasta último momento, hasta que salió la noticia. Queríamos viajar los dos. Se quedó en Los Ángeles. Lo importante es que está bien, que está sano. La verdad no puedo decir más detalles".