"Nos encantaría que Guillermo Barros Schelotto viniera como entrenador", aseguran en la MLS

¿'El Mellizo', técnico en la MLS? Es una posibilidad, de acuerdo con el director deportivo de la liga estadounidense. En diálogo con el periódico argentino La Nación, Alfonso Mondelo dio su visto bueno a una llegada a futuro del actual estratega de Boca Juniors.

"Queremos lo mejor de lo mejor", manifestó el español. "Y él está en esa lista. Estuvo cerca de venir hace unas temporadas. Si tiene ganas, estoy convencido que va a tener su oportunidad. Ya lo hizo como futbolista: ahora nos encantaría que viniera como entrenador".

Entre 2007 y 2010, Guillermo jugó para el Columbus Crew en la MLS, equipo con el que fue campeón en 2008, año en el que también fue elegido como el Jugador Más Valioso de la primera división de Estados Unidos.

En su momento, Barros Schelotto fue un 'pionero' en la Major League Soccer. Hoy los futbolistas argentinos forman uno de los contingentes extranjeros más numerosos del campeonato. El más reciente ejemplo de esa tendencia es la llegada a Atlanta United de Ezequiel Barco, campeón de la Copa Sudamericana de 2017 con Independiente. "El jugador argentino, no solo en la MLS, es muy adaptable y por lo tanto necesita menos tiempo para adecuarse al contexto. Además viene bien formado", opinó Mondelo. "Es luchador, guerrero, ganador. Decían en España que, para ser campeón, tiene que haber un argentino en el equipo. Y es verdad. Traen una gran técnica individual, una competitividad enorme, y todo eso se valora mucho en este país: la entrega, la lucha y luego demostrar talento, es algo que se aprecia en los Estados Unidos".



El nivel de vida del que los futbolistas argentinos pueden disfrutar en clubes de Estados Unidos y Canadá es un gran atractivo. "Creo que aquí son felices. Ven que la liga es seria, organizada, con buenas instalaciones, con buenos centros médicos, que la competencia crece, que los aficionados cada vez son más", explicó Mondelo. "Cuando Guillermo Barros Schelotto vino a Columbus tuve la oportunidad de trabajar con él. Un día le pregunté cómo era pasar de Buenos Aires a Columbus. Me dijo: 'Profe, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Vengo con tranquilidad, mis hijos van a la escuela sin problemas, salimos a comer, la gente me trata con respeto. Si perdemos te alientan igual. Si quieren un autógrafo, esperan el momento indicado y lo piden con respeto'. Hay una calidad de vida que no se encuentra en otros lugares. Por eso muchos jugadores se inclinan por la MLS".