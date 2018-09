"No veo la hora de jugar este partido; esto es otro nivel", expresa un ansioso Jozy Altidore

TORONTO, Ontario -- La realidad de la MLS no es la más floreciente para el vigente campeón, Toronto FC, que está a 9 puntos de la sexta y última plaza de acceso a la postemporada en la Conferencia Este. Pero esa situación no priva al cuadro escarlata de -sin perder de vista la competición doméstica- preparar a conciencia el duelo de Campeones Cup ante Tigres (miércoles, 8:15 pm ET, Univision).