"No tengo la convocatoria al Mundial asegurada; debo seguir demostrando", asegura Jonathan dos Santos

Para la selección mexicana la victoria del miércoles por la noche ante Bosnia-Herzegovina significó un primer paso positivo en 2018, el año en el que el equipo nacional jugará una nueva Copa del Mundo.

"Es muy importante comenzar el año de esta manera, con una victoria", manifestó Jonathan dos Santos tras el encuentro. "Se han dado muchas oportunidades y yo creo que todos las han aprovechado. Tanto yo, como mi hermano [Giovani dos Santos], como [Carlos] Vela, como todos los jugadores. Yo creo que se ha visto en el campo. Es muy importante comenzar el año con el pie derecho".



Jonathan Dos Santos todavía no se siente en Rusia 2018: “No tengo nada asegurado y debo seguir demostrando” Univision Deportes Network 0 Compartir

El volante de LA Galaxy cumplió con un buen papel pese a estar todavía en trabajo de pretemporada con su club en la MLS. "Me sentí muy bien. Todo depende de uno mismo. Vayas donde vayas, juegues donde juegues, depende de uno mismo", aseguró 'Jona'. "Hoy se ha visto en el campo. Hemos trabajado estos dos meses en 'offseason', el equipo nos ha ayudado bastante también. Físicamente estamos en el mejor momento y hemos empezado muy bien. Me he sentido muy bien en el campo".



Pese a que horas atrás el seleccionador Juan Carlos Osorio prácticamente confirmó la presencia de Carlos Vela, Giovani y Jonathan dos Santos en Rusia 2018, el ex futbolista de Barcelona y Villarreal considera que nada está definitivamente hecho todavía.

"Ninguno tiene su pase asegurado", sentenció. "Todavía quedan cinco o seis meses. Hay que demostrar día a día en tu equipo y cada vez que te convoquen. Yo no tengo nada asegurado, siempre tengo en mente que tengo que seguir trabajando y seguir demostrando".



¡Compromiso total! Gio y Jona entrenaron tras juego ante Bosnia Univisiondeportes.com 0 Compartir

Los hermanos Dos Santos se tomaron al pie de la letra su visible compromiso con el 'Tri'. Luego del 1-0 ante la selección europea, Jonathan y Giovani entrenaron durante un prolongado período sobre el terreno de juego del Alamodome, en la ciudad texana de San Antonio.