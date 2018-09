"No nos sentimos menos que Tigres", manifiesta Víctor Vázquez, el 'Mago' de Toronto FC

"Por supuesto, este es un partido diferente a otros, y lo tratamos de esa manera", aseguró horas atrás Vázquez al referirse al duelo del miércoles (8:15 pm ET, Univision) ante Tigres, por la Campeones Cup. "Nos enfocamos más en la competición regular, porque realmente necesitamos sumar puntos", apuntó.

"Nos sentimos cómodos jugando contra Tigres, porque sabemos que a ellos también les gusta jugar fútbol, como lo hacemos nosotros", señaló el exjugador del Barcelona y el Cruz Azul. "Para mí contra ellos siempre es un partido 50/50, siempre. Si les quitas la pelota y comienzas a hacerla circular rápidamente, Tigres puede tener problemas con nuestra presión y a sufrir por no tener el balón. Como nos pasa a nosotros a veces".

"Ellos son un gran equipo, y nosotros los enfrentamos como tales. No nos sentimos menos que ellos", advirtió el centrocampista formado en 'la Masía'. "Hace tiempo dijeron que el nivel de la MLS era inferior al del fútbol mexicano. Realmente, no lo siento de esa manera. Estamos listos. Ojalá podamos quedarnos con otro trofeo y podamos alegrar a nuestros aficionados, porque esta temporada no es la mejor para nosotros".