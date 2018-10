No gusta, ni encanta, pero Philadelphia Union con la legendaria mística de ‘Rocky’ ya está en Playoffs

Al son de 5-1 ante Minnesota United el sábado pasado, fue que Philadelphia Union aseguró su boleto a los Playoffs. Al más puro estilo del alma deportiva de la ciudad, Rocky Balboa, a Philly le importó poco no ser considerado favorito para avanzar a la ronda definitiva, no contar con un estilo elegante o vistoso le fue irrelevante, y envalentado se deshizo de los que se pusieron en su camino para consagrar una exitosa temporada bajo el mando de Jim Curtin.



Lo más increíble, es que sin estrellas y con el puro conjunto, el esfuerzo colectivo, le alcance para tanto. En Philly no llegaron leyendas del calibre de Wayne Rooney o Zlatan Ibrahimovic, no llegaron mundialistas de la categoría de Raúl RuiDíaz, no cuenta con un Jugador Franquicia símbolo como Ignacio Piatti. Vaya, ni sus fuerzas básicas están entre las más reconocidas de la MLS. No, nada de eso.