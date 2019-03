No esperes más: la eMLS Cup 2019 se disputa este sábado en la ciudad de Boston

Tras el evento de 2019 -que tuvo lugar durante la convención de videojuegos PAX-, este año la eMLS Cup se realizará bajo un nuevo formato de 'después de hora', en el que los partidos se llevarán a cabo en The Castle at Park Plaza de Boston, tras la finalización de las actividades en PAX East .

Streaming desde la 1:30 PM ET a las 3:15 PM ET; y desde las 7:00 PM ET a las 10:30 PM ET en Twitch: twitch.tv/emls y Twitter: twitter.com/emls. Las mejores jugadas y el análisis del evento estarán disponibles en: https://www.mlssoccer.com/eMLS