"No creo que haya algo de lo que debamos preocuparnos": 'Tata' Martino pone paños fríos a la 'crisis' de Atlanta

La todavía breve historia de Atlanta United habla de un equipo que apunta a la excelencia dentro de la MLS. Por eso llama un poco la atención que el conjunto rojinegro solo sumó una victoria en los últimos cuatro encuentros. Al empate 1-1 del miércoles por la noche en la visita a New England Revolution se deben agregar dos derrotas (frente a New York Red Bulls y Sporting Kansas City) y una victoria (frente a Orlando City).

"Mientras juguemos segundos tiempos como el que hicimos esta noche [por la noche del miércoles], no creo que haya algo de lo que debamos preocuparnos", señaló tras el encuentro el entrenador Gerardo 'Tata' Martino. Una sensación compartida por los jugadores de su equipo.

"No fuimos lo suficientemente clínicos esta noche", señaló el capitán Michael Parkhurst. "Les dimos una oportunidad", dijo el futbolista con respecto a New England Revolution. "Defensivamente jugamos realmente bien. Limitamos sus oportunidades. Ofensivamente creamos grandes ocasiones y su arquero hizo algunas muy buenas atajadas".

"Tenemos confianza plena en los muchachos", añadió Parkhurst. “[Ezequiel] Barco, [Miguel] Almirón y [Josef] Martínez, ellos van a anotar esas oportunidades. No ocurrió esta noche, pero lo harán en el próximo partido. Es bueno que al menos estemos generando esas ocasiones".

"La temporada es larga", aportó el volante Jeff Larentowicz. "Tendremos subidas y bajadas. Ganaremos partidos en los que quizás no merezcamos ganar, perderemos algunos que probablemente no merezcamos perder. Si loo de esta noche fue uno de esos partidos, que así sea. Hicimos lo suficiente para ganar, pero simplemente no lo conseguimos".