Nicolás Lodeiro entrena con la selección de Uruguay: "Pensé que en esta convocatoria no iba a estar"

Nicolás Lodeiro entrena con la selección uruguaya, que se prepara en Montevideo para la Copa del Mundo que este año se jugará en Rusia. El 10 de Seattle Sounders se unió al trabajo del equipo celeste con un leve grado de incredulidad. "Hay que disfrutar cada momento a full.", señaló el volante, en declaraciones que recogió el periódico El País. "Yo no estuve convocado para la China Cup y pensé que en esta convocatoria no iba a estar", agregó.



"Los últimos partidos en Seattle Sounders no jugué por un golpe bastante fuerte. Quería cuidarme y llegar en forma por una posible citación", continuó Lodeiro. "Yo quiero ir al Mundial, pero tengo claro que solo van 23 jugadores. Vamos a competir sanamente para hacérselo difícil al 'Maestro' (Óscar Washinton Tabárez, el seleccionador charrúa). Quiero demostrarle al entrenador lo que estoy haciendo en mi club. Me gusta jugar cerca del arco, como enganche, pero lo principal es jugar. Él sabe en qué posición me puede utilizar y hay que tratar de estar preparado para hacerlo y rendir donde sea", concluyó.



Seattle Sounders liberó días atrás a sus tres jugadores con opciones de jugar en Rusia 2018 con sus respectivas selecciones. Además de Lodeiro, dentro de ese reducido grupo encontramos a Román Torres (Panamá) y Gustav Svensson (Suecia). 'Nico' -con una fractura en uno de los dedos de sus pies- no estuvo presente en las convocatorias más recientes del conjunto esmeralda.