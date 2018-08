'Nico' Lodeiro lidera la carrera de Seattle a los Playoffs: "Tenemos que seguir ganando, no podemos parar"

El 10 marcó el tanto de la victoria, al promediar el segundo tiempo frente al equipo texano. Uno de sus tiros libres -que en apariencia no implicaban ninguna complicación para el arquero Jesse González- terminó, de manera bastante improbable, dentro de la red. Lo que para muchos puede haber sido fruto de la fortuna, para Lodeiro es el resultado de los ensayos que los Sounders realizan cada semana.

"Entrenamos esto todo el tiempo", señaló Lodeiro tras el partido. "Es algo que trabajamos. Es algo que llamamos 'gol de centro', que básicamente es hacer un disparo al arco rival con la esperanza de que Chad Marshall, Román Torres o cualquier otro pueda tocar la pelota y convertirla en gol. Pero si no lo hacen, seguirá siendo un disparo al arco. Y ahí es donde terminó, así que estoy muy feliz".

El volante ofensivo cree que Seattle todavía no ha alcanzado su techo futbolístico, y que la llegada del delantero peruano Raúl Ruidíaz puede expandir los horizontes del equipo.

"Tenemos que seguir mejorando", agregó Lodeiro. "Hemos estado ganando partidos pero todavía no estamos en los Playoffs, así que debemos seguir mejorando, debemos seguir ganando. No podemos parar".

"No es solo que yo me sienta más cómodo", agregó. "Se trata de que todo el equipo esté más cómodo. Estoy más cómodo porque juego más cerca de Cristian Roldán y eso me ayuda. También que Ozzie Alonso esté volviendo al nivel que todos queríamos y que nos esté dando el tipo de fútbol que siempre nos ha dado. Se trata de que todo el equipo llegue a un nivel en el que todos se sientan cómodos".