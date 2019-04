Nico Gaitán: Nacido en Boca Juniors y con objetivos inmediatos en Chicago Fire

La resolución de su llegada al equipo de Paunovic no lo arregló todo. La espera de la documentación para poder trabajar en Estados Unidos lo tuvo casi diez días en Argentina . “Estuve entrenando con un preparador físico personal que me recomendaron”, contó Gaitán sobre cómo intentó mantenerse mientras llegaba la hora.

“Fue esa llamada la que me dio el motivo para venir a Chicago. No lo conocía, ni nos habíamos cruzado. Pero me sorprendió muchísimo desde la primera vez que hablé con él”, cerró de forma contundente.

Nico Gaitán, el ex Boca, el ex Benfica, el ex Atlético Madrid. El que dejó Buenos Aires con 22 años y aún a sus 31 no ha regresado a jugar a su país. Una posibilidad que tiene que esperar porque hoy por hoy tiene una meta clara: “Jugar, hacer las cosas bien, que a Chicago le vaya bien, llegar lo más lejos posible, primero entrando a los playoffs y luego hasta donde más se pueda”.