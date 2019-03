Nico Gaitán motivado para trascender con Chicago: “Presión es otra cosa; me siento halagado”

Sin embargo y a pesar de que Chicago juega el sábado en casa ante New York Red Bulls, su nuevo entrenador no quiere apresurar nada, y prefiere ser cauteloso.

“Tuvo que ver mucho el ‘míster’ (Paunović), fue el que me contacto”, explicó el creativo argentino. “Fue uno de los factores que me llevo a tomar la decisión de llegar a Chicago. Pensamos muy parecido el fútbol”.



“Presión yo le llamaría a otra cosa”, declaró Gaitán. “Me siento halagado, me hace sentir bien. Soy tranquilo, no siento que estoy arriba de nadie. Me da mucha tranquilada. (Sus palabras) me dan más ganas que presión”.