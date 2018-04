Ni Monterrey, ni Cruz Azul: "Quiero quedarme en Toronto para siempre", asegura 'Seba' Giovinco

Diez de los once goles que Toronto FC anotó en la Liga de Campeones 2018 pasaron por los pies de Sebastian Giovinco. El del italiano es un talento superior. Para muchos, no solo el mejor jugador del cuadro canadiense, sino de toda la liga norteamericana. 'La Hormiga Atómica' está haciendo todo por ir al Mundial de Clubes, y también por quedarse en el plantel escarlata.

Es que el contrato de 'Seba' con TFC finaliza en diciembre de 2019, y todavía no se produjeron avances vinculados con la renovación del fantástico 10. "Ya he hablado, pero la directiva dice que no es el momento de hablar de contratos", señaló el italiano en diálogo con el periódico Toronto Sun. "Para ellos, no es un problema, pero para mí lo es, un poco. Quiero saber cuál será mi futuro. Tengo una familia, tengo 31 años. Creo que por lo que hago por la ciudad [de Toronto] lo merezco, ¿no?".



"Ya dije que deseo quedarme [en Toronto] para siempre ... Si eso no ocurre, tendré que pensar en otras opciones", concluyó.



Esa leve incertidumbre, sin embargo, no saca de foco al diminuto atacante, de cara al crucial partido del miércoles por la noche. "Es una final. Es importante. Pero mi mentalidad es que cada partido es una prueba, una oportunidad de ser el mejor. A veces lo soy, otras veces no lo soy. Eso es parte del fútbol. Creo que para todo el mundo esta es una prueba para ver en qué nivel está nuestro club".

El turinés ha estado al nivel de su renombre internacional, especialmente frente a rivales de la Liga MX. "Por la forma en la que juegan los equipos mexicanos, él se ha vuelto más un armador de juego que un goleador", destacó el entrenador Greg Vanney. "No hemos podido contar con Víctor Vázquez, así que nos ha servido que 'Seba' asumiera ese papel. Creo que ha estado fantástico. Dejando de lado el tema del ataque, pienso que él y Jozy Altidore han trabajado muy duro en materia defensirva para establecer cosas que son importantes a ambos lados de la pelota".



Toronto FC idolatra a su mejor jugador. Y todo apunta a que Giovinco terminará firmando la extensión de contrato por él buscada en algún momento. Las ilusiones que en algún momento tuvieron equipos de la Liga MX como Monterrey y Cruz Azul tendrán que postergarse.