"New York City FC no va a tener techo en los Playoffs", avisa 'el Jefe' Yangel Herrera

EL BRONX, Nueva York -- En un juego de paradojas, Decision Day no decidía el futuro de New York City FC. El conjunto celeste había amarrado semanas antes su clasificación a los Playoffs, y la última jornada de la temporada regular si finalmente la escuadra de Domènec Torrent conseguiría o no mantener la tercera plaza en la Conferencia Este para comenzar la temporada regular jugando en Yankee Stadium.

Tras sumar una alarmante cantidad de malos resultados y mal juego -antes del encuentro del domingo NYCFC firmó una seguidilla de 9 partidos sin victorias, solo interrumpida por un 2-0 ante Chicago Fire- el partido número 34 dentro de su calendario sirvió para expulsar dudas y malas sensaciones.

New York City FC jugó bien -fue su mejor partido en los últimos cuatro o cinco meses- y no dio opciones a Philadelphia Union, al que derrotó por 3-1.





El primer tiempo fue bastante memorable en cuanto a funcionamiento colectivo y ocasiones creadas. El equipo lució fuerte, sólido, conjuntado. Como no lo hacía desde hace mucho tiempo. Quizás desde ese partido de fines de mayo, en el que Yangel Herrera se lesionó en un duelo ante Houston Dynamo.

El venezolano fue operado en uno de sus tobillos y el conjunto neoyorquino lo dio de baja por lo que restaba del año. Y lo echó de menos hasta hace una semana.

Herrera, contra pronóstico, pudo estar presente en los dos últimos partidos de temporada regular, y desde el inicio volvió a marcar diferencias. Días atrás, con solo 20 minutos de juego, sirvió la asistencia para que NYCFC descontara en la derrota 3-1 frente a D.C. United en Audi Field.

El domingo estaba previsto que jugase 60 minutos, pero completó sin problemas la totalidad del encuentro ante Philadelphia. New York City FC recuperó la pegada con el regreso de Yangel. Lo establecen los números y las estadísticas, y lo siente el aficionado en el estadio.

"Gracias a Dios, estamos dentro de los Playoffs", señaló el 'vinotinto' a FutbolMLS.com en la práctica que el equipo realizó el lunes por la mañana en Yankee Stadium. El miércoles (7 pm ET, UniMás), NYCFC volverá a medirse ante Philadelphia Union, pero esta vez en un partido 'a matar o morir', en la ronda de Eliminación Directa de la postemporada.

"Nos toca jugar el partido de knock-out, acá en casa, contra el mismo rival al que efrentamos ayer. Sabemos que será un partido diferente, y por ahí ya conocemos lo que hacen ellos, y ellos ya nos conocen", comentó.

"Yo lo tomaría como una ventaja", argumentó Herrera. "Sabemos con qué nos podemos encontrar. Los conocemos. Estamos con un sentimiento bastante grande de poder trascender en la llave. El partido de ayer [por el domingo] nos dejó claro que jugando bien, poniéndole bastante intensidad, podemos pasar la llave".

La intensidad es un concepto que Herrera maneja como pocos en la MLS. Su retorno al primer equipo hace que algunos de sus compañeros de equipo no escatimen en elogios con respecto a la figura del centrocampista venezolano, como hizo el domingo por la noche David Villa. "No tengo ninguna duda de que estamos ante una estrella del fútbol. Va a ser un jugador que va a marcar una época", expresó 'el Guaje' en el vestuario de NYCFC.

Las palabras del español hacen que Yangel se emocione. "Todos sabemos lo que es David, que es un jugador que está en la élite en la historia del fútbol. Que se exprese así de mí... Yo soy muy joven. No me queda más que sentir orgullo por sus palabras. Es una magnífica persona que me ha ayudado mucho desde mi llegada acá. Me siento bastante orgulloso", concluyó.

Con ánimos renovados, New York City FC afronta sus terceros Playoffs con optimismo. "Primero pensamos en el partido del miércoles", comentó Herrera. "Porque si no ganamos el miércoles no vamos a llegar a rivales como Atlanta United o Red Bulls. Estamos enfocados en Philadelphia Union".

"Tenemos que hacer un gran partido, mejor que el de ayer [por el domingo], con más intensidad. Salir desde el primer momento a lucharlo y luego ya pensaremos si nos toca Atlanta o Red Bulls", los equipos que finalizaron la temporada regular luchando por la primera posición.

"Lo que está claro es que de ahora en adelante será un torneo bien diferente", sentenció el juvenil venezolano. "New York City FC no va a tener techo en los Playoffs".