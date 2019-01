New England Revolution rechazó una oferta de Nacional de Montevideo por Diego Fagúndez

Tras hacer su debut en 2011, con apenas 16 años, mucha agua ha corrido en la historia entre Diego Fagúndez y New England Revolution. Tras jugar 217 partidos con el club de las afueras de Boston, el futbolista cree que el ciclo entre ambas partes está terminado. Pero en las oficinas de los 'Revs' no sienten de la misma manera.

Fagúndez conversó esta mañana con Sport 890, emisora de radio de Montevideo. Durante la entrevista el atacante aseguró que él y su padre están haciendo "todo lo posible" para forzar su salida de New England hacia Nacional, uno de los dos 'grandes' del fútbol de Uruguay. Luego de que sus declaraciones se hicieran virales en el ámbito de la MLS, el futbolista aclaró sus dichos ante la prensa que cubre la actividad diaria del Revolution , tras admitir que el club estadounidense había rechazado la oferta inicial del 'Bolso'.

"Si todo el mundo está feliz, por supuesto que me voy a ir", expresó Fagúndez. "¿Cómo puedo decir que no? Nacional juega en la Copa Libertadores, juega clásicos. Es diferente. Pero los 'Revs' ya tomaron una decisión. No tuve nada que ver con ella porque estoy bajo contrato".