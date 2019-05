'Nacho' Piatti disfruta de su regreso a las canchas y pide tiempo para definir su futuro

A punto de tomar el avión que lo lleva junto a sus compañeros a California, donde el viernes enfrentarán al líder LAFC (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+), el recuperado Ignacio Piatti atendió a FutbolMLS.com para brindar sus primeras impresiones tras pasar varias semanas fuera de las canchas.

"Estoy contento de volver, de estar de nuevo con el equipo", comentó el jugador franquicia de Montréal Impact, quien ya tuvo algunos minutos durante el fin de semana, en el partido ante New England Revolution.



"Tuve una lesión en la rodilla, una distensión en el partido contra Orlando [del 16 de marzo]", continuó el argentino. "El defensor Ruan -sin tocar la pelota, porque yo estaba corriendo hacia la mitad de la cancha- venía detrás de mi y me pisó el pie. No se si fue intencional o no, pero en ningún momento fue a disputar la pelota. A partir de ahí tuve que parar por este problema que tuve".

"Me falta físicamente. Obviamente, estuve dos meses parado. Si bien corría, no es lo mismo por el ritmo de juego. Pero me sentí bien, los primeros 30 minutos que jugué", analizó 'Nacho' cuando se le consultó sobre su grado de recuperación.

"El equipo va bien. Sacamos un montón de puntos", valoró el cordobés sobre el rendimiento de la franquicia canadiense, que disputó nueve partidos como visitante y apenas dos como local hasta ahora y se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este.



"El año pasado habíamos empezado mal, no conseguimos puntos en muchos partidos. Y al final del campeonato remontamos pero no llegamos a los Playoffs", comentó el 10. "Creo que en este campeonato arrancamos distinto. Sacamos hasta ahora muchos puntos fuera de casa, y eso el año pasado no lo habíamos podido hacer. Estamos ahí, peleando. Ahora nos quedan varios partidos en casa y tenemos que aprovecharlos".

La meta para Montréal y su capitán está clara. "Llegar a los Playoffs es el objetivo que nos pusimos a principios de año. Hacer una buena pretemporada y tratar de clasificar a los Playoffs" dijo el volante ofensivo. "El año pasado estuvimos cerca, pero no pudimos. El objetivo también era poder sumar puntos en los primeros 10 o 12 partidos del año, y eso lo hicimos".

El Impact de 2019 tiene una impronta más latina, gracias a la incorporación de dos atacantes: el argentino Maximilano Urruti y el panameño Omar Browne, quien se perderá la excursión angelina.

"Maxi es un excelente jugador", expuso Piatti. "Tiene muchos años en la liga y está haciendo bien las cosas acá. Para mí es un placer jugar con él. Él es un gran refuerzo para nosotros. Y llegó Omar también. Un jugador muy interesante, que se está adaptando a la liga, está conociendo. La idea es tratar de jugar junto a él. Creo que podemos hacer buenas cosas arriba".



"Sin dudas, LAFC es uno de los mejores equipos de la liga en este momento", argumentó 'Nacho' pensando en el rival del viernes. " Es un equipo que tiene muy buenos jugadores desde el medio para adelante. Juegan bien con la pelota y llegan al gol. Además, tienen a Carlos [Vela] , que está muy bien, hizo muchos goles, es uno de los mejores jugadores de la liga. Nosotros tenemos que estar muy atentos y hacer las cosas que hicimos en los primeros tres partidos. Contra San Jose, contra Orlando... Estuvimos bien ordenados atrás, y de contra intentamos hacer algún gol".

Diciembre queda todavía muy lejos. Pero ese es el mes en el que, sobre el papel finaliza el vínculo de Ignacio Piatti con Montréal Impact.



"Este es el último año que me queda de contrato. Después Montréal tiene una opción [de extender la relación]. Pero todavía no hablamos nada", expresó el enganche.

" Les dije que me den hasta julio para pensar, y vamos a ver qué pasa. Estuve mucho tiempo afuera y ahora la idea es volver a jugar y volver a sentirme como me sentía en el comienzo del campeonato. Vamos a ver si en julio me siento a hablar con el presidente [Joey Saputo] para ver como seguimos".