Nace una estrella: joven de 16 años frustra la buscada victoria de NY Red Bulls

New York Red Bulls saboreaba una importante victoria como visitante frente a Sporting Kansas City, pero en el final del encuentro que cerró la séptima semana de la temporada regular el joven Gianluca Busio marcó el tanto del empate 2-2 y rescató un punto para su equipo.

El 1-1 no llegó hasta el minuto 52, cuando el joven venezolano Cristian Casseres Jr. habilitó con mucha calidad a un incontenible Royer , quien sin demasiadas dificultades superó al arquero Tim Melia .



San Jose Earthquakes será el próximo rival de Sporting Kansas City, equipo al que visitará el sábado 20 de abril (10 pm ET, MLS Live en ESPN+). Ese mismo día, los Red Bulls viajarán hacia las afueras de Boston (7:30 pm ET, MLS Live en ESPN+) para New England Revolution.