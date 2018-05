"Muy frustrado": Patrick Vieira cuestionó el carácter y rendimiento de NYCFC en caída frente a Red Bulls

El 4-0 con el que se saldó el Derbi del Río Hudson del sábado fue una de las derrotas más dolorosas en el historial de New York City FC. Fue ante los Red Bulls -su máximo rival-, que en mayo de 2016 ya había endosado un 7-0 como visitante en el Yankee Stadium. Pero quizás la caída del sábado por la tarde, ya que NYCFC estaba en su mejor momento y había llegado a Nueva Jersey como líder en solitario de la Conferencia Este y una destacable solidez en todas las líneas.

Ante el equipo taurino, el cuadro celeste no tuvo respuesta. La dinámica y el poderío goleador de Red Bulls fueron demasiado para equipo de Patrick Vieira, quien tras el encuentro no ahorró críticas para su equipo.



"Estoy muy frustrado con la competitividad, con el deseo que mostramos sobre la cancha", señaló el francés. "Estoy preparado para aceptar que podemos perder partidos, pero no para aceptar la forma en la que perdimos hoy (por el sábado), sin convicción, sin competitividad. Es algo que que no puedo aceptar".

"Es muy difícil aceptar como entrenador que el otro equipo lo quiso más que nosotros. Si hubiera tenido la posibilidad de cambiar a los 10 jugadores de cancha, lo habría hecho en el descanso", agregó con contundencia el exvolante central. "Si queremos seguir haciendo las cosas bien en esta liga tenemos que cambiar nuestra actitud".



"Cuando concedes dos goles en los primeros 5 o 6 minutos de juego en un clásico hicimos que las cosas se pusieran muy difíciles para nosotros", continuó el entrenador. "Estoy muy frustrado, porque no competimos. Y cuando no compites en un partido de fútbol no tienes ninguna oportunidad. Es inaceptable perder de la manera en la que lo hicimos".

"No podemos permitir que esto ocurra otra vez", expresó el volante finlandés Alex Ring. "Merecimos perder porque, como dijo el entrenador, esto es embarazoso. Tenemos que tomar responsabilidad, olvidarnos de este partido en los próximos días y asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir".



"No dudo de que todos responderemos a lo que hemos hecho en nuestro partido del próximo fin de semana", concluyó el arquero Sean Johnson. "Estamos muy lejos de donde queremos estar como grupo y hoy (por el sábado) eso quedó en evidencia. Obviamente, hemos hecho cosas buenas este año, pero de ninguna manera podemos quitar el pie del acelerador. Es una frase hecha, pero esto nos servirá para volver a poner los pies sobre la tierra".

NYCFC intentará olvidar el mal partido en el Red Bull Arena el próximo domingo (8:30 pm ET - FOX Deportes), cuando visite en el Banc of California Stadium a Los Angeles Football Club.