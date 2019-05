MLS, una liga de puertas abiertas: comienza la segunda edición del 'Mes Soccer for All'

Cuando en los próximos días veas ingresar a la cancha a los jugadores de los 24 equipos de MLS luciendo camisetas con la leyenda SOCCER FOR ALL ('FÚTBOL PARA TODOS'), debes saber que la Liga está conmemorando algo muy especial.

A partir del miércoles 22 de mayo comienza la segunda edición del 'Mes Soccer for All'. Una iniciativa de Major League Soccer destinada a mostrar su compromiso a respaldar a las comunidades en las que vivimos y jugamos nuestros partidos y a facilitar un entorno en el que nuestro personal, los jugadores y nuestros socios sean tratados con dignidad y respeto.

'Soccer for All' significa que todo el mundo es bienvenido en MLS, sin importar su raza, color, religión, origen nacional, género, identidad de género, discapacidad, orientación sexual o estado socioeconómico, y pone énfasis en el compromiso de la Liga para conducir un cambio social positivo y el final de la discriminación.

Además de las actividades específicas del 'Mes de Soccer for All', MLS y sus clubes están llevando a cabo iniciativas a lo largo de toda la temporada que brindan oportunidades inclusivas en el estadio y para miembros de la comunidad local, incluyendo salas sensoriales, experiencias con el primer equipo para individuos con y sin discapacidades intelectuales, la construcción de mini canchas de fútbol, el desarrollo de programas de fútbol para jóvenes, y el apoyo de meses conmemorativos de campañas de conciencia.

EL 'MES SOCCER FOR ALL'

Si bien el compromiso con el principio de 'Soccer For All' es permanente, la segunda edición del 'Mes Soccer for All' presentará los esfuerzos colectivos que tienen lugar a través de la Liga para alentar comunidades más inclusivas.