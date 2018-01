MLS

MLS SuperDraft 2018: Lista de todos los Jugadores Elegibles para ser seleccionados

FILADELFIA – En preparación para el SuperDraft 2018 presentado por adidas, Major League Soccer reveló el jueves la lista de jugadores elegibles para el sorteo, cuando los mejores talentos de la MLS adidas Player Combine 2018 esperan hacer realidad sus sueños de unirse a un club de la MLS cuando arranca el evento el viernes 19 de enero, a las 11 a.m. ET, en el Centro de Convenciones de Pensilvania en Filadelfia.

El show en vivo del SuperDraft 2018 de MLS presentado por adidas será el destino oficial de la cobertura completa del SuperDraft, que incluye entrevistas exclusivas con jugadores seleccionados en el draft y análisis experto por parte de personalidades de MLSsoccer.com y celebridades invitados. El show en vivo se transmitirá a través MLSsoccer.com, YouTube.com/MLS, Twitter.com/MLS y Facebook.com/MLS.



Los aficionados pueden ser parte de la conversación usando el hashtag #SuperDraft para obtener acceso completo, ya que Julian Gressel de Atlanta United, el actual Novato del Año de la MLS, conversará con los seleccionados en sus historias de Instagram y Snapchat.

Entre los más de 200 prospectos que serán elegibles en el SuperDraft están el ganador del Trofeo MAC Hermann, Jon Bakero (Wake Forest), quien fue nombrado el jugador más valioso de la Prueba de la MLS 2018 y el tres veces campeón de la NCAA, Tomas Hilliard-Arce (Stanford). Además, los clubes de la MLS tendrán en sus miras a siete jugadores de la Generación Adidas, incluyendo a Francis Atuahene (University of Michigan), Mo Adams (University of Syracuse), Joao Moutinho (University of Akron), Edward Opoku (University of Virginia), Mason Toye (University of Indiana), Ema Twumasi (Wake Forest University) y Gordon Wild (University of Maryland, College Park).

El MLS SuperDraft 2018 presentado por adidas se llevará a cabo en conjunto con la Convención de la United Coaches Association por decimosexto año consecutivo.



A continuación la lista de jugadores 220 jugadores disponibles para selección durante el SuperDraft:

POR: Portero, DEF: Defensa, MED: Medio, DEL: Delantero

GA: Generación Adidas

S. Sr: Jugadores de último año de colegial firmados

Nombre Posición Universidad/Club

Acuna, Marcelo DEL Virginia Tech

Adams, Mo (GA) MED Syracuse

Aguilar, Pablo MED Virginia

Aguinaga, Jose DEL Rider

Alkebulan, Kaba DEL Cal Polytechnic State

Allmaras, Adam POR San Diego State

Alvarado, Ivan M/DEL Lipscomb

Andersen, Valdemar DEF Santa Clara

Andrade Santos, Rafael M/DEL VCU

Antley, Conner DEF Mercer

Apodaca, Aidan DEL California Baptist

Archer, Leland DEL College of Charleston

Arcila, Andres MED Seton Hall

Argudo, Luis M/DEF Wake Forest

Atuahene, Francis (GA) MED Michigan

Bakero, Jon (S.Sr) DEL Wake Forest

Balf, Henry MED Boston College

Bangerl, Alex DEF Columbia

Banton, Kareem DEF Cleveland State

Bared, Chris DEF Villanova

Barlow, Tom DEL Wisconsin

Barnes, Brandon POR Bradley

Bartosinski, Andreas MED Villanova

Belana, Pau MED Akron

Berumen, Esteban DEL Notre Dame De Namur

Black, Kevon DEF Duke

Blackmon, Tristan DEF Pacific



Blackwood, Kevin DEF/M Ohio State

Bosua, Arthur DEL Columbia

Braman, Alexander DEF Saint Mary's College

Brown, Cory DEF Xavier

Bumpus, Alex DEF Kentucky

Bye, Brandon MED Western Michigan

Caldwell, Jeff POR Virginia

Calvet Planellas, Pol MED Pitt

Campbell, George DEF Maryland

Campos, Diego M/DEL Clemson

Carey Morrell, Jaime DEF Cal State, Bakersfield

Carrera-Garcia, Jose M/DEL California

Catalano, Michael MED Wisconsin

Cavey, Colton MED Gonzaga

Chaffin, Satoshi DEL Santa Clara

Charles, Naeem MED Long Island Univ.

Chinchilla, Saul DEL Clemson



Christensen, Paul POR Portland

Cichero, Mauro DEL SMU

Clark, Bryce DEF/M SMU

Coffey, Matthew MED Portland

Collier, Elliot DEL Loyola Chicago

Collishaw , Tyler DEL Lindsay Wilson College

Colmer, Fraser DEF Radford

Coly, Cheikh Stephane MED SMU

Cooksley, Harry M/DEL St. John's

Cordeiro, Manuel MED Akron

Corti, Nicolas POR Stanford

D'Argent, Louis MED Coastal Carolina

Danilack, Matt MED Dartmouth

Delgadillo, Carlos DEL Santa Clara

DeVera, Niko DEF Akron

Dick , Eric POR Butler

Dirks, Henning DEL George Mason

Dowse, Tyler DEF/M Dartmouth College

Duchscherer, Julius MED NC State

Duvernay, Caleb DEF NC State

Echevarria, Steven M/DEL Wake Forest

Edelmann, Kevin DEF/M Furman

Ekern , Fletcher M/DEL East Tennessee State

Eliott, Daniel DEL Hofstra

Enstrom, David DEF/M St. John's

Eskay, William DEL/M College of William and Mary

Eyporsson, Asgeir DEF Delaware

Farina, Jeffrey DEL Notre Dame

Fatton, Luc MED VCU

Fiddes, Justin DEF Washington



Fiscus, Jimmy DEF Michigan State

Fjortoft, Markus DEF Duke

Franke, Noah DEF/M Creighton

Gainford, Sam DEL/M Akron

Gallagher, Jon (S.Sr) DEL Notre Dame

Ghitis, Joseph POR Univ of Nebraska Omaha

Giron Gutierrez, Miguel DEF Coastal Carolina

Gleadle, Sam DEL New Mexico

Godoy, Giovanni DEL/M UC Irvine

Gomez, Ricardo MED South Florida

Gomez, Xavier M/DEL Univ of Nebraska Omaha

Guirassy, Mamadou DEL NJIT

Habrowski, Matt DEF Notre Dame

Hague, Nicholas M/DEL Georgia State

Hauck, Gregg M/DEF UMBC

Haupt, James M/DEL Dayton

Hezel, Marvin DEF FIU

Hill, Mauriq DEF Pitt

Hillard-Arce, Tomas (S.Sr) DEF Stanford

Hoffmeister, Paul DEL/M Utah Valley

Holthusen, Stuart DEL Akron

Howell, Ramone M/DEL Valparaiso

Hubbard, Chris POR Notre Dame

Iloski, Brian MED UCLA

Jackson, Niki DEL Grand Canyon

Jamie, Miguel MED Florida Gulf Coast

Jepson, Audi M/DEL Wisconsin - Green Bay

Jones, Jordan DEL Oregon State

Knudson, Zach DEL Georgetown

Kohl, Nate DEL Ohio State



Krolicki, Ken MED Michigan State

Kubel, Tim DEF/M Louisville

Kudolo, Ebenezer M/DEF High Point

Kunkel, Joey DEF Louisville

Laokandi, Collyns DEF St. Francis College

Lawal, Chris DEL George Washington

Leeker, Jacob POR Memphis

Leifhelm, Nils POR Rhode Island

Lema, Chris MED Georgetown

Leonard, Eric DEF/M Butler

Levene, Scott POR UConn

Loebe, Jannik DEL/M Fordham

Logue, Niall DEF Ohio State

Lomis, Marios DEL Creighton

Lopez-Espin, Ricky M/DEL Creighton

Lundgaard, Ben POR Virginia Tech

Machado , Dominik MED Providence

Madrigal, Alvaro MED Loyola Marymount

Manley, Carter DEF Duke

Marie, Paul M/DEF FIU

McCabe, Declan MED Georgetown

McGrath, Ian DEF/M Univ of Evansville

McLagan, Kyle DEF Furman

McWoods, Eric DEL Univ of Missouri - KC

Meefout, Jeroen DEL San Diego State

Melvin, Michael M/DEF Clemson

Mendoza, Luis DEL Iona College

Michaelson, Christo MED Gonzaga

Moon, Nicholas DEL Wisconsin-Milwaukee

Moro, Mohammed DEF/M Boston College



Morrison, Andre DEF Hartford

Morton, Josh DEF California

Moutinho, Joao (GA) DEF Akron

Mueller, Chris (S.Sr) DEL Wisconsin

Mueller, Tim DEL Oregon State

Musovski, Danny DEL UNLV

Navarro, Alvaro DEL/M Dayton

Nelson, Michael POR SMU

Nembhard, Deshawon DEF FIU

Novotny, Mike POR Eastern Illinois

Nyemewero, Bafiele Issaka DEL

Ohlmann, Corentin DEF Cal State - Fullerton

Olsen, Thomas POR San Diego

Omsberg, Wyatt DEF Dartmouth

Opoku, Edward (GA) DEL Virginia

Padilla, Manny DEF San Francisco

Partida, Kevin MED UNLV

Patterson, Arthur M/DEF Wright State

Philllipe, Thiabault DEF Delaware

Pierrot, Frandtzy DEL Coastal Carolina

Pinheiro, Afonso DEL Albany

Pitt, Marquis DEL UNLV

Polley, Miguel DEL/M Villanova

Power, Onah MED UC Davis

Priestley, Liam POR Missouri State

Pyle, William POR South Carolina

Pyysalo, Matias M/DEL Central Florida

Rebecchini, Ugo DEF California

Ricci, Austin DEL Oakland

Rice, Jared DEF/M SMU



Robertson, Hunter DEF/M Ohio State

Rocha, Rollie MED University of Tulsa

Roldan, Alex MED Seattle

Rozhansky, Jake MED Maryland

Ruiz, Albert DEL Florida Gulf Coast

Sa, Erik MED Rutgers

Sacremento, Dylan DEL Florida Gulf Coast

Sady, Christian MED Harvard

Salazar, Greg DEF University of California, Davis

Salcedo-Borrego, Paul DEL California

Samayoa, Nicolas DEF Florida Gulf Coast

Sanchez, Rafael DEF Saint Mary's College

Sasivarevic, Amer M/DEL Grand Canyon

Schmidt, Robin DEL New Hampshire

Schwarzer, Leon MED San Francisco

Segbers, Mark DEL Wisconsin

Seye, Khadim MED Grand Canyon

Shannon, Oliver MED Clemson

Shepherd, Drew POR Western Michigan

Shultz, Nate DEF Akron

Sivakumar, Aravind MED California

Skundrich, Drew MED Stanford

Slotemaker, Johnson 'Fox' DEF Old Dominion

Smith, Graham DEF/M Denver

Souahy, Alexis DEF Bowling Green

Stauffer, Lucas DEF Creighton

Stavrou, Zack DEF Tulsa

Steeves , Mac DEL Providence

Steiner, Will POR Villanova

Stevens, Billy DEF Michigan



Stewart, Nick POR Bryant

Stripling, Colin MED Monmouth

Stroud, Jared MED Colgate

Sullivan, Sheldon DEF Virginia

Sunol-Rojas, Marco DEL UNC Charlotte

Tamburini, Elias DEF Virginia Tech

Thiaw, Mohamed DEL Louisville

Thomson, Kyle MED Loyola - Chicago

Tomlinson, Donald MED FIU

Toye, Mason (GA) DEL Indiana

Tuvesson, Doyle DEL Lehigh

Twumasi, Ema (GA) DEL Wake Forest

Usen, Emmanuel DEL California State, Northridge

Valverde, David MED Univ of Alabama at Birmingham

Vancaeyezeele , Thomas DEF University of Charleston

Vancore-Decker, Ethan DEL Rutgers

Vasquenza, Matthew DEL Xavier

Wallander-Ianev, Chris DEF South Carolina

Wancowicz, Samuel DEF Pennsylvania

White, Brian M/DEL Duke

White, Ben DEF Gonzaga

Wild, Gordon (GA) DEL Maryland

Williams, Wilfred DEF Oakland

Winn, Alan DEL UNC

Wright, Jason DEL Clemson