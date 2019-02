MLS 2019: de la mano de Schweinsteiger, Chicago Fire busca volver a ser relevante

Por donde se lo mire, Chicago Fire es un equipo grande dentro de la MLS. El proyecto del entrenador Veljko Paunovic no cerró bien la temporada 2018, en la que no clasificó a los Playoffs, aunque venía de un gran antecedente en 2017, cuando el equipo no solo jugó la postemporada sino que tuvo al húngaro Nemanja Nikolic como máximo artillero de la liga.