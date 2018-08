Mitos de los Playoffs: ¿Alcanza con meterse a la fiesta grande en el lugar que sea para trascender?

El mito indica que los Playoffs son un torneo nuevo, que tiene poco o nada que ver con lo sucedido en la temporada regular, vaya, es como arrancar de cero. Por lo que aquellos que ven su clasificación comprometida y apuestan todo en esta recta final, hacen alusión a que no es importante en qué lugar de la tabla consigan su boleto, siempre y cuando, lo obtengan.

Pero, ¿realmente no importa en qué lugar se logre clasificar? ¿Las chances son iguales para los líderes que para los que se metieron a la fiesta grande de rebote?

Analizamos fríamente a partir de la temporada 2011, la década actual, con un sistema de Playoffs similar desde entonces (con cambios por el aumento de equipos de expansión) en el cual en la final solo se puede enfrentar un equipo de la Conferencia Este contra uno de la Conferencia Oeste, y con la sede de la gran final de la MLS Cup determinada por posición en la tabla de los finalistas y no como una sede definida antes de que arrancara la temporada.

Finalistas 2011 – LA Galaxy vs. Houston Dynamo LA Galaxy fue superlíder ganador del Supporters’ Shield; Houston Dynamo fue segundo de la Conferencia Este. Los angelinos salieron campeones jugando en casa.

Finalistas 2012 – LA Galaxy vs. Houston Dynamo Galaxy fue cuarto de la Conferencia Oeste (penúltimo lugar con boleto a Playoffs); Dynamo quinto del Este (último lugar con boleto a Playoffs). Ambos pasaron por una fase de estilo repechaje para meterse de lleno a la liguilla. Galaxy, que había hecho un solo punto más que Houston, volvió a ser local en la gran final, y se la volvió a ganar a los texanos.

Finalistas 2013 – Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake Sporting Kansas City fue segundo del Este; Real Salt Lake fue segundo del Oeste. Sporting fue local en la final, por haber conseguido dos puntos más que RSL en temporada regular…KC salió campeón.

Finalistas 2014 – LA Galaxy vs. New England Revolution

Galaxy fue segundo del Oeste; New England Revolution fue segundo del Este. Los galácticos jugaron la final nuevamente en casa al haber conseguido seis puntos más que los Revs en la campaña, y volvieron a salir campeones.