Mientras se prepara en México, New York City apunta a lo más alto en la MLS 2018

New York City FC se encuentra en la ciudad mexicana de San Luis Potosí, donde en la noche del martes (9:30 pm ET) jugará un amistoso frente al Club Atlético de San Luis, equipo de la segunda división del fútbol azteca, en el Estadio Alfonso Lastras Ramirez.

El partido -el segundo que NYCFC disputará en suelo mexicano tras enfrentar al Necaxa en octubre de 2016- será uno de los últimos ensayos del conjunto de 'la Gran Manzana' antes del inicio de la temporada 2018 de la MLS.

"Estamos muy felices de estar aquí representando a nuestro club, NYCFC, a nuestro país -porque estamos jugando en Estados Unidos- y a la MLS", dijo 'el Guaje' en su primera intervención en la conferencia de prensa que brindó el equipo estadounidense en la previa al compromiso del martes. "Esperamos que el amistoso ante San Luis sea un éxito, que podamos disfrutar del partido, y que la experiencia en México sea muy buena".



"Esperamos con ganas el partido. Tenemos una buena preparación física, estamos a buen nivel", agregó Vieira. "Jugaremos contra un equipo que juega un tipo de fútbol diferente al que estamos acostumbrados a jugar en la MLS. Sabemos que San Luis es un buen equipo. Luego del juego sabremos dónde estamos. Nos acercamos al inicio de la temporada, y solo nos quedan pocos partidos para finalizar nuestra preparación para el debut frente a Sporting Kansas City [el domingo 4 de marzo]".

Los objetivos más altos en 2018

Parece bastante claro que para New York City FC la de este año será una temporada especial. El equipo presiente que 2018 será la oportunidad definitva para intentar ganarlo todo dentro del ámbito de la MLS. "Empezamos una temporada nueva en la que están en juego tres títulos -el Supporters' Shield, la MLS Cup, y la Copa Abierta-", explicó Villa. "Haremos las cosas lo mejor posible para poder tener opciones de quedarnos con esos tres títulos".



"En los últimos dos años hemos mejorado nuestro equipo", refrendó el entrenador. "Creo que tenemos un grupo mejor. Hemos traído a algunos buenos jugadores y firmemente creo que tenemos un plantel mejor. Tenemos ahora un conjunto para competir contra los mejores equipos de la liga", insistió. "Toronto es uno de ellos, pero Orlando ha mejorado mucho, así como también lo hizo Atlanta. Pienso que la Conferencia Este será realmente dura y difícil".

Una MLS más joven

A la prensa mexicana le llama la atención la cantidad de figuras jóvenes que los distintos equipos de la MLS han fichado durante el mercado de invierno. A David Villa ese fenómeno no le sorprende. "El año pasado la media de edad en la MLS fue de 24 años. Muy pocas ligas a nivel mundial tienen una edad media tan baja. Por lo tanto, no es que este proceso esté comenzando, sino que es algo que ya lleva un tiempo en ese sentido".



"Me parece muy bien. Es una gran oportunidad para el talento sudamericano, centroamericano, norteamericano para poder llegar a la liga", añadió el capitan del equipo celeste. "Esos jugadores están teniendo un nivel importante dentro de la liga y si los sumamos a entrenadores con mucha experiencia, como Patrick, 'Tata' Martino o Paunovic en Chicago... Todo ese trabajo hace que la liga sea cada vez mejor".



"Estoy comenzando mi cuarto año en la liga", continuó Villa. "Llegué a Estados Unidos ocho meses antes de comenzar a jugar con NYCFC, y pude disfrutar también de la temporada anterior a mi debut. Llevo viendo la liga desde 2014. Y desde ese momento hasta hoy el crecimiento de la liga es brutal en todo. En la calidad de los jugadores, los entrenadores, la estructura, la forma de juego, los estadios. Es una liga aún joven, pero que está en el camino de hacer cosas grandes, y es el momento de seguir trabajando en este sentido".

México, Francia y España en Rusia 2018

Como referentes del fútbol global y ex campeones del mundo que son, técnico y futbolista fueron consultados sobre las opciones de sus respectivas selecciones nacionales y México en Rusia 2018.



"Francia está entre las favoritas en la Copa del Mundo", aseguró Vieira. "Tenemos una generación de futbolistas jóvenes muy buenos, que actúan en algunos de los mejores clubes del planeta. Creo que Didier Deschamps [el seleccionador galo] les hará entender que pueden jugar bien juntos. Si hablamos de la selección mexicana, se trata de un equipo que siempre demuestra fortaleza. Juegan de una manera realmente atractiva, cuentas con experiencia y espero que les veya bien en este Mundial. Cuentan con buenos goleadores, tienen creatividad y son duros. Si logran jugar bien pueden ser una de las sorpresas de la Copa del Mundo".

"España y Francia están entre los favoritos para ganar el Mundial", aseguró el artillero asturiano. "Ambos equipos tienen grandes jugadores, grandes entrenadores: Pero pienso que es pronto para analizar el Mundial, todavía queda muchísimo tiempo hasta que empiece. Todo cambia de la noche a la mañana, y espero que España haga un gran Mundial, obviamente".

"En cuanto a México, creo que tiene grandes jugadores que se mantienen jóvenes pero que ya tienen experiencia en diferentes clubes importantes", expresó Villa. "Sobre el papel pueden existir selecciones más favoritas, pero cuando arranque el Mundial todas los equipos que estén allí partirán de cero y todos tienen posibilidades de llegar hasta el final".



Ascensos, descensos y españoles en la Liga MX

A David Villa también le preguntaron sobre la posibilidad de que la máxima categoría del fútbol mexicano elimine -al menos de manera temporal- los ascensos y descensos.

"En mi carrera lo que he hecho es adaptarme a cada situación e intentar dar lo mejor de mí. El fútbol es una carrera de fondo, y quien mejor se adapta a las condiciones es quien se lleva es el que se lleva el triunfo", expuso el ex futbolista de Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros. "He disfrutado mucho en España al pelear para no caer en el descenso, peleando por el ascenso también con el Sportng de Gijón. Luego otros equipos me dieron la oportunidad de luchar por otros objetivos, y ahora estoy aquí en la MLS. No es cuestión de comparar, es cuestión de aceptar las reglas de juego y hacer lo mejor para mi equipo".



Por último, el goleador descartó que situaciones recientes -como la de Paco Jémez en Cruz Azul- determine que los entrenadores de 'la Madre Patria' no tengan condiciones para desempeñarse en la Liga MX.

"No creo que un jugador, o un técnico, o alguien relacionado con el fútbol sea bueno o malo según el país en el que se desempeña. En España tenemos técnicos muy buenos, técnicos muy malos, jugadores muy buenos y jugadores muy malos. Igual que en México y en todos los países del mundo", apuntó el dueño de la camiseta número 7. "No creo que haya un estereotipo que diga 'el español, el francés o el uruguayo puede venir aquí o no puede venir aquí'. Simplemente, algunos de los ejemplos que han venido a México habrán tenido menos suerte que otros, y ya está. Más que eso no puedo decir. Cuando no tengo datos no me gusta opinar".



