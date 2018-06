Mientras la selección de Estados Unidos busca entrenador, Matías Almeyda podría sumar opciones

Almeyda, ex jugador de la selección argentina, tuvo un muy positivo paso por el Club Gudalajara, con el que ganó recientemente la Liga de Campeones de Concacaf. Según fuentes citadas por As, el ex volante tuvo cierto tipo de relación tiempo atrás con Los Angeles Football Club (equipo en expansión este año en la MLS), y no descartaría la posibilidad de trasladar su hogar familiar -actualmente en el estado de Jalisco- a Estados Unidos.