"Me llevo muchas cosas de la Real Sociedad", avisa Carlos Vela en su despedida de España

La cita es el miércoles 20 de diciembre por la noche. Después de más de seis temporadas luciendo la camiseta de la Rea Sociedad, Carlos Vela jugará su último partido con el equipo vasco, antes de sumarse en pocas semanas a las labores de pretemporada de Los Angeles FC, el nuevo equipo de la estrella mexicana en la MLS.

El rival en Anoeta será el Sevilla, pero como el priopio Vela indicó en una entrevista de despedida publicada por la web oficial de la Real Sociedad, eso poco importa. El atacante -futuro jugador franquicia de LAFC- se centra por estas horas en la reflexión y en los buenos momentos que ha pasado en el club de San Sebastián.



"De momento todavía estoy muy tranquilo. Es como que todavía no 'me cae el 20' de que ya es el último partido, los últimos días con la Real", expesó Vela. "Pero yo creo que cuando llegue el momento será emocionante... Todos los recuerdos en un partido. Es como que es muy bonito, pero a la vez complicado. Siempre decir adiós, el final de algo, es algo que te deja marcado. Va a ser especial".



Despedidas largas y sentidas. La procesión seguramente va por dentro para el fútbolista de Cancún. "Quizás no lo expreso de cara a la gente o a todo el mundo, pero claro que por dentro siento mucho", reconoció. "Al final son muchos años aquí. Convivir con los mismos, hacer muchas amistades, vivir muchos momentos muy buenos con el equipo. Pero yo lo que más me llevo es eso... Todo lo que va después del fútbol. Todo lo bonito que me ha pasado en estos cinco, seis años... Ya perdí la cuenta. Por más que seas frío o duro siempre te toca y siempre vas a sentir cosas bonitas, que no pasan todos los días. Es complicado poder sentir lo que siento al dejar este club".



Carlos Vela -casi sin escalas- pasará de ser un jugador de La Liga española a ser una de las estrellas de la MLS en Estados Unidos, su nuevo país de adopción. "Llevaba ya un tiempo con ganas de probar una aventura nueva. De estar cerca de mi país, donde mi familia puede venir a verme más seguido, y yo puedo ir más seguido a mi casa".

"Siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que viven [los estadounidenses], en la que dejan vivir a la persona de al lado", insistió el internacional. "Como se toman la filosofía del fútbol, y de todos los deportes. Y bueno, siempre ha sido un país en el que he tenido ganas de vivir. Sabía que tarde o temprano iba a probar vivir ahí, trabajar ahí. Y ahora llegó el momento. Es la ciudad adecuada, el equipo -el proyecto- es el que estaba esperando. Llevaba ya cierto tiempo aquí en España y me decía que necesitaba cambiar. Lo he dado todo por la Real Sociedad y a todos nos va a venir bien un cambio. Por eso tomé la decisión en este momento".



Vela cruzará el Atlántico con su novia, su pequeño hijo, y un montón de recuerdos. "Me llevo todo de aquí. No voy a olvidar los momentos malos, ni las 'liadas' que hice. Ni las cosas buenas, obviamente. Pero lo más importante fue llegar a un equipo que cuando me intentó fichar no quería descender, que no quería sufrir... y me voy de un equipo en el que si no clasificas a las competiciones europeas la temporada es un fracaso", valoró con algo de emoción el atacante mexicano, uno de los mayores goleadores extranjeros en toda la historia de la Real Sociedad.

"Dejo a la Real Sociedad en una zona en la que está arriba, y veo que tiene mucho futuro para seguir luchando por cosas bonitas. Me llena de satisfacción decir que fui parte de todo esto".



"Me llevo muchas cosas", concluyó. "Aquí empezó toda mi vida familiar. Que haya pasado todo aquí, donde me rodeé de gente que me lo dio todo, que me trató de manera increíble -y me tratará de manera increíble, porque se que volveré-... Seguiremos en contacto, no me voy a desentender", insistió. "Tendremos la misma amistad que ahora tengo con ellos. No hay ninguna queja, para nada. En la ciudad disfruté, me divertí, comí de manera increíble. La ciudad es increíble de bonita. Esto lo tiene todo para poder decir que estos fueron los mejores años de nuestra vida".

"A la afición, de todo corazón, símplemente quiero decir muchas gracias por todo, por estar ahí en los buenos y en los malos momentos", finalizó Vela. "Y que llevan un lugar en mi corazón para siempre. Esto es un 'hasta luego'. No va a ser la última vez que nos veamos y ojalá puedan seguir disfrutando de la Real, que sigan disfrutando de Carlos Vela -aunque sea a la distancia-. Les guardo mucho cariño y aquí tienen a un aficionado más a partir del jueves. Esperemos que todo acabe bien. El miércoles ahí los quiero ver por última vez".



