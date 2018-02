"Me conmovió mucho el interés que Atlanta United mostró en mí", aseguró Ezequiel Barco

Aunque ya lo habíamos visto entrenando y hasta jugando un partido de pretemporada con su nuevo equipo, Ezequiel Barco fue presentado el jueves de manera oficial por Atlanta United FC. El nuevo jugador franquicia -de apenas 18 años- respondió por primera vez a las preguntas de la prensa local y nacional como figura del equipo de Gerardo Martino.

"Fue una decision muy especial", dijo el argentino cuando le interrogaron sobre los motivos que lo llevaron a Atlanta. "Lo que más me atrajo fue el interés que el club puso en mí. Eso me convomovió mucho", sintetizó Barco. "Mi expectativa es la de poder dar lo mejor de mí al equipo en todo sentido, dentro y fuera de la cancha. Y tratar de conseguir cosas importantes, como ser campeón con Atlanta".



Figura en 2017 en la primera división argentina, Ezequiel confirmó que recibió ofertas de clubes europeos recientemente. "Tuve esas ofertas, pero me gustó el interés que Atlanta mostró por mí. Me atrajo como me trataron y como se movieron con respecto a mi transferencia. Eso me llevó a estar hoy en este equipo". En este momento, el volante ofensivo no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que su llegada a la MLS le sirva en poco tiempo como trampolín para saltar al fútbol europeo. "Recién llego aquí, tengo la cabeza puesta en Atlanta. Esta es una liga buena para seguir creciendo".



Barco se mostró agradecido con el recibimiento que tuvo de parte de sus nuevos compañeros y asegura que le gusta todo lo que hasta ahora ha visto de Estados Unidos. En el plano estrictamente futbolístico, la joven figura ya tiene una idea sobre dónde le tocará jugar bajo las órdenes de Gerardo Martino. "[En el amistoso del pasado sábado] 'Tata' me puso de extremo por izquierda. Me pidió que me junte con Miguel Almirón y Josef Martínez para generar juego y llegar al área rival con facilidad".



El nuevo jugador 8 de Atlanta United llegó a la MLS tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana con el Club Atlético Independiente. "Fue un paso muy importante en mi carrera", aseguró. "Algo que voy a llevar siempre dentro de mi corazón, porque Independiente es el equipo que me abrió las puertas desde un principio. Estoy muy agradecido". Tanto lo está, que luego de que se confirmara su transferencia a Atlanta United Barco realizó una suculenta donación para efectuar obras en el centro de entrenamiento de 'el Rojo de Avellaneda'. "Independiente lo merece", dijo el futbolista. "Por haberme abierto las puertas, por haberme hecho debutar en primera división".



También presente en el evento estuvo Carlos Bocanegra, gerente general de Atlanta United. "Trajimos a un jugador joven, de ataque", señaló el ex internacional con la selección de Estados Unidos. "Todo el mundo sabe que pagamos mucho dinero por él, pero creo que no es justo poner esa presión sobre Ezequiel", valoró. "Tiene 18 años todavía. Esperamos que sea un factor de dinámica para ayudar a nuestro equipo. Pero tenemos que darnos cuenta que él es apenas una pieza en nuestro rompecabezas", advirtió. "No queremos que se genere la expectativa de que el tiene que marcar 20 goles y ponerse todo el equipo al hombro. Tenemos un equipo muy fuerte, y él es una pieza importante de todo".