Maxi Urruti y Montréal Impact dan vuelta de página y se concentran en el partido ante NYCFC

Montréal Impact sale de una derrota muy dura, pero ya se enfoca en el presente más inmediato. El conjunto canadiense visita el sábado (1 pm ET / MLS Live en ESPN+) a New York City FC en el Yankee Stadium de 'la Gran Manzana' para intentar superar el mal trago que representó el 7-1 que le propinó días atrás Sporting Kansas City .



"Somos un equipo al que le gusta depender de sí mismo. Con el rival que nos toca enfrentar debemos estar enfocados y saber que pueden estar o no en una situación buena, pero son un equipo bueno. Más que nada lo importante es saber que uno de visitante tiene que estar fuerte", comentó el atacante que debutó como profesional en Newell's Old Boys. "New York City no está pasando por un buen momento, pero es un equipo muy bueno, con grandes jugadores".