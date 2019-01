Matías Almeyda y Guillermo Barros Schelotto debutan en la MLS y encienden el CaliClásico

Para no ir tan lejos, Gerardo ‘Tata’ Martino dejó escuela en Atlanta United, fue campeón, y hoy fue presentado como seleccionador de México. Patrick Vieira con la ideología del City Group, desempeñó un buen papel en NYCFC, y en el verano el Niza de la Ligue 1 de Francia lo fichó. Óscar Pareja, se forjó como entrenador en la MLS, y hoy es el DT de los Xolos de Tijuana en la Liga MX.

Y para el 2019 no es la excepción, con la llegada de dos entrenadores que tienen con que dar catedra e imponer sus estilos de juego en busca de regresarles protagonismo y éxito a dos clubes de California que en los últimos años han arrastrado el prestigio.

El debut oficial de Almeyda como técnico de los Quakes se dará el Sábado, 2 de marzo ante el Montreal Impact que capitanea su compatriota Ignacio Piatti . El duelo será en casa de los Earthquakes, en el impecable Avaya Stadium a las 10pm ET y será transmitido por la cadena TVA (Canadá).

El debut oficial del “Mellizo” como técnico de los galácticos se dará igualmente el Sábado, 2 de marzo, y será ante el Chicago Fire que capitanea el alemán Bastian Schweinsteiger. El duelo será en casa del Galaxy, el Dignity Health Sports Park, a las 8pm ET y será transmitido por FS1.

Más adelante en la temporada, se enfrentaran en un par de ocasiones en el Clásico de California, también conocido como el CaliClásico. Hacía tiempo que no levantaba tanta expectativa este clásico emelesero que solía ser de los más feroces, pero este año, ha vuelto a ser de los duelos marcados especialmente en el calendario.

Almeyda vs. Barros Schelotto le ha debutó protagonismo a la rivalidad, con un sabor muy argentino y un toque del pasional Boca vs. River.

LA GALAXY VS. SAN JOSÉ EARTHQUAKES

Junio 29 / 10pm ET – Quakes será local en el estadio de Stanford

Julio 12 / 11pm ET / UniMas – Galaxy será local en el habitual Dignity Health Sports Park