Matías Almeyda vs Carlos Vela: el duelo que domina la previa de la quinta jornada de MLS

Tras la baja de actividad en la MLS por los compromisos internacionales de diversas selecciones, la acción vuelve con todo a Major League Soccer en la quinta semana de competición de la temporada regular.

Aquí, un detallado adelanto de todos los partidos del fin de semana:

TORONTO FC vs NEW YORK CITY FC

BMO Field - Toronto, Ontario

Viernes 29 de marzo, 8 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

Las cosas parecen estar cambiando para Toronto FC. El campeón de la MLS Cup en 2017, pasó un año desgraciado en lo deportivo en 2018, y ahora regresa -con argumentos- para revalidar su imagen en la temporada 2019. El conjunto escarlata jugó apenas dos partidos hasta ahora, pero ambos se saldaron con victorias (ante Philadelphia Union y New England Revolution).

El club canadiense podría estrenar de manera oficial ante NYCFC a su nuevo jugador franquicia, el volante ofensivo español Alejandro Pozuelo, llegado del Genk de la primera división belga.



El cuadro celeste llega a su cuarto partido de la temporada con tres empates consecutivos en sus primeros tres partidos (ante Orlando City, D.C. United y LAFC, encuentro en el que el jugador franquicia Alexandru Mitrita se estrenó como goleador). El delantero brasileño Héber -fichado días atrás- todavía no cuenta con la documentación necesaria para hacer efectivo su debut.



CHICAGO FIRE vs NEW YORK RED BULLS

SeatGeek Stadium - Bridgeview, Illinois

Sábado 30 de marzo, 1 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

Chicago Fire regresa a la acción para recibir a un New York Red Bulls que buscará recuperarse de la derrota como local del pasado fin de semana ante Orlando City.

El club de 'la Ciudad del Viento' no tuvo un buen arranque de temporada, tras perder dos de sus tres primeros partidos oficiales, incluyendo una derrota en casa por 4-2 ante Seattle Sounders.



La gran novedad en el conjunto de Veljko Paunovic fue la presentación de Nicolás Gaitán, recién llegado de la Super Liga China. No parece seguro que el volante ofensivo argentino consiga debutar en MLS este fin de semana.

NEW ENGLAND REVOLUTION vs MINNESOTA UNITED FC

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts

Sábado 30 de marzo, 2 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

New England Revolution intenta por todas las maneras posibles salir del mal momento en el que se encuentra, luego de perder dos partidos consecutivos como local. Su rival del sábado es el ascendente Minnesota United FC, un equipo que ya cuenta con dos triunfos como visitante este año.



Los Revs cayeron el fin de semana en Gillette Stadium por 2-0 ante el novato FC Cincinnati, mientras que 'los Loons' (absolutamente enfocados en la inauguración de su nuevo estadio) vienen de tener jornada libre una semana atrás.



SPORTING KANSAS CITY vs MONTRÉAL IMPACT

Children’s Mercy Park - Kansas City, Kansas

Sábado 30 de marzo, 3 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

Si algo dejaron en claro las primeras semanas de competición en la MLS, entre otras cosas, es que Montréal Impact es un buen equipo como visitante, y que este fin de semana buscará su tercera victoria fuera de casa.



Sporting Kansas City -el único equipo de MLS clasificado a las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF- viene de igualar 1-1 ante Colorado Rapids, gracias a un gol marcado por Johnny Russell. El Impact, en tanto, derrotó por 3-1 a Orlando City, con un doblete de Ignacio Piatti incluido.



SAN JOSE EARTHQUAKES vs LAFC

Avaya Stadium - San José, California

Sábado 30 de marzo, 3:30 pm ET (Univision)

Los Angeles Football Club llega al norte de California con la intención de mantener su invicto de cuatro partidos en la temporada regular de la MLS, frente a un San Jose Earthquakes desesperado por dar por su primera victoria en la temporada 2019.

LAFC viene de ganar en tiempo de descuento a Real Salt Lake por 2-1, mientras que San Jose disfrutó de un fin de semana libre de partidos oficiales, aunque con un amistoso ante Rayados de Monterrey.

FC CINCINNATI vs PHILADELPHIA UNION

Nippert Stadium - Cincinnati, Ohio

Sábado 30 de marzo, 7:30 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

El objetivo de FCC es llevar a cuatro partidos la cantidad de encuentros sin conocer la derrota y, de paso, apuntar a un récord para un equipo debutante en la MLS, hoy en poder de LAFC.



En Philadephia -que viene de cosechar su primera victoria en 2019, con un 3-0 sobre Columbus Crew- el punto de atención estará sobre Marco Fabián, quien regresa a la actividad tras dos encuentros de suspensión.



COLUMBUS CREW SC vs ATLANTA UNITED FC

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

Sábado 30 de marzo, 7:30 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

Columbus Crew presentará obstáculos a un Atlanta United que todavía no consigue funcionar de manera consistente desde el inicio oficial de la temporada 2019.



El Crew tendrá que despejar las dudas ocasionadas por su caída frente a Philadelphia Union del pasado fin de semana, mientras que un descansado Atlanta presentará como duda la presencia de Gonzalo 'Pity' Martínez, quien regresó lesionado de su compromiso con la selección argentina en la 'fecha FIFA'.



COLORADO RAPIDS vs HOUSTON DYNAMO

Dick's Sporting Goods Park - Commerce City, Colorado

Sábado 30 de marzo, 9 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

Houston Dynamo saldó con dos triunfos y un empate sus primeros partidos oficiales en la MLS 2019, y ahora llega a la casa de un Colorado Rapids ansioso por dar con su primer triunfo del año.

El pasado fin de semana, el club de las Montañas Rocosas cayó por 2-1 frente a FC Dallas.



REAL SALT LAKE vs FC DALLAS

Rio Tinto Stadium - Sandy, Utah

Sábado 30 de marzo, 9 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

RSL viene de pasarlo mal en sus dos encuentros más recientes (ambos como visitante) en los que perdió 5-0 ante D.C. United, y 2-1 contra LAFC. Los muchachos de Mike Petke regresan a casa con la intención de enderezar su trayectoria frente a un rival complejo como FC Dallas.

El club texano -que derrotó recientemente a Colorado Rapids- busca afirmarse en las primeras posiciones de la Conferencia Este, de la mano del juvenil plantel dirigido por el entrenador Luchi González. Dependiendo de las alineaciones que ordenen ambos entrenadores, este encuentro podría romper un récord histórico de MLS en cuanto jugadores canteranos presentes en el terreno de juego.



VANCOUVER WHITECAPS FC vs SEATTLE SOUNDERS FC

BC Place - Vancouver, Columbia Británica

Sábado 30 de marzo, 10 pm ET (MLS LIVE en ESPN+)

Con 9 puntos en los tres partidos que ha disputado hasta ahora, Seattle Sounders es uno de los mejores equipos de MLS en el inicio de la temporada. El sábado inaugurará la serie de clásicos de la región de Cascadia con su visita a Vancouver Whitecaps, club que todavía no conoce el sabor de la victoria este año.



Con una semana de descanso adicional para ambos conjuntos, Seattle se impuso a domicilio a Chicago Fire como visitante por 3-2, mientras que Vancouver perdió por 3-2 contra Houston Dynamo.

ORLANDO CITY SC vs D.C. UNITED

Orlando City Stadium - Orlando, Florida

Domingo 31 de marzo, 6:30 pm ET (FOX Deportes)

Tras un mal arranque de temporada, 'los Leones' de Orlando tomaron impulso una semana atrás, cuando derrotaron como visitantes por 1-0 a New York Red Bulls, en la primera victoria del año para el conjunto del estado de Florida.

D.C. United es probablemente uno de los dos equipos más sólidos de Major League Soccer en este momento, y todavía no ha concedido un gol tras la disputa de tres encuentros.



La del domingo será la primera ocasión en la que el portugués Nani y el inglés Wayne Rooney (durante años compañeros de equipo en Manchester United) se enfrenten en un partido oficial y 'por los puntos'.

LA GALAXY vs PORTLAND TIMBERS

Dignity Health Sports Park - Carson, California

Domingo 31 de marzo, 9 pm ET (ESPN Deportes)

Con la esperanza de poder volver a contar con Zlatan Ibrahimovic (exactamente en el primer aniversario del espectacular debut del sueco en MLS), LA Galaxy intentará mantener la buena forma mostrada en la victoria 3-2 ante Minnesota United, del 16 de marzo.