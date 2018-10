Matías Almeyda, el 'samurái' que busca que 'todos corran y todos jueguen' en San Jose Earthquakes

Almeyda es desde hoy el nuevo entrenador del equipo, pero no estará en el día a día del trabajo del plantel hasta el mes de enero. El argentino no quiso elaborar demasiado sobre entradas y salidas de futbolistas de cara a la próxima temporada.

"Opté por esta posibilidad de trabajo", explicó. "Lo hice por el cariño que me ha mostrado esta dirigencia, y por este desafío, que me gusta", añadió Almeyda.

"Este es un club que tiene historia, que tiene que estar en otra posición", valoró. "El estilo de juego se verá en la pretemporada... no será diferente a lo que he hecho. Para sintetizar, en mis equipos todos corren y todos juegan", expuso el entrenador. "Quiero que los jugadores se sientan identificados con esta playera, y que eso contagie a la gente".

"Cuando llegué a Chivas la situación era un poco más compleja", comentó. "En ese momento en México existía el descenso y el club estaba complicado en esa parte. No hay un entrenador que te toque con una varita mágica y cambie las cosas. Sí creo en los jugadores y en el trato. Trato a todo el mundo por igual. No hago diferencias. Creo mucho en el trabajo de equipo. Desde el utilero al jefe de prensa, al dueño del equipo".

"Cuando terminé con Chivas tuve la suerte de tener muchas propuestas. De China, Dubai, Catar, México, Argentina... Pero me tomé un tiempo para pensar dónde ir", reveló el bonaerense.

"Cuando comenzamos a hablar con la dirigencia de San Jose me comencé a entusiasmar. Hemos coincidido en un montón de temas futbolísticos, en la manera de ser. No quiero estar acá por seis meses. Quiero promover jóvenes, que sientan amor por la camiseta".

La gran expectativa se dispara. ¿Cómo se plantarán en la cancha los Quakes de Almeyda? "Nos tenemos que enfocar en la formación del equipo", respondió. "Va a ser fundamental la pretemporada. No vamos a prometer, sino que vamos a trabajar. Queremos un equipo competitivo, que pelee por grandes cosas. Cuanto más rápido los jugadores absorban nuestra idea, más competitivos seremos".

"Cada vez que entreno, que preparo partidos, es para ganarlos. No me imagino estar a mitad de tabla. El trabajo dirá muchas cosas. Creo que Dios nos va a ayudar. Me encantaría ser campeón acá y marcar algo diferente, como ocurrió en Chivas, River, Banfield".