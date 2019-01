Más potencia y calidad para la mitad de la cancha 'celeste': Ebenezer Ofori regresa a NYCFC

En una pretemporada que hasta ahora no ha registrado demasiados movimientos en el campamento del equipo celeste, New York City FC anunció el martes la readquisición del centrocampista Ebenezer Ofori, cedido por el VfB Stuttgart, y con opción de compra.



"Estoy muy entusiasmado por regresar a New York City FC por una nueva temporada", explicó Ofori a través de un comunicado oficial. "El año pasado me sentí en casa jugando para un club al que respeto mucho. No veo la hora de dar lo mejor de mí para el club en la próxima temporada".