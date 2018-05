Más despierto que nunca, David Villa sostiene las riendas de un NYCFC con ansias de ser líder

La de 2018 es, por ahora, la última temporada de David Villa en la MLS. 'El Guaje' tiene sobre la mesa la opción de renovar, de extender su permanencia en la liga norteamericana y en New York City FC, aunque de momento ningún anuncio se ha hecho al respecto. Dentro de ese panorama el delantero y capitán entrega una imagen muy lejana a la de un futbolista que está en la última parte de su carrera. Todo lo contrario, el asturiano se muestra en plenitud; importante para su equipo, más vigente que nunca en el ámbito de la liga.

La prueba más visible está al alcande de la mano en la tabla de goleo de la máxima categoría norteamericana. Con siete tantos anotados en 9 partidos de la temporada regular, Villa comparte el segundo puesto en esa estadística junto a Carlos Vela (7 anotaciones en 11 encuentros), muy cerca de quienes marchan al frente: Bradley Wright-Phillips, Josef Martínez y Gyasi Zardes, el trío que ha conseguido 8 goles en cada caso.



Con 36 años sobre sus hombros, la edad parece ser una anécdota para el atacante. Su rendimiento físico no ha sufrido una merma visible. Y para lo que el español hace en la cancha no es necesario tomar la hoja de estadísticas, sino solo disfrutarlo. Villa -potencialmente en carrera para volver a disputar este año la carrera por el Botín de Oro- en 2018 es más que en temporadas anteriores. Por mérito propio y porque NYCFC es un grupo más fuerte, más rico.

El delantero marcó en dos ocasiones en la goleada 4-0 del fin de semana ante un muy débil Colorado Rapids. No hay una nueva función para 'el Guaje' en el conjunto celeste. Pero el jugador que acaba de ser reconocido por haber superado la marca de los 400 goles en su carrera profesional tiene algo más de libertad en el esquema del entrenador Patrick Vieira.



New York City FC es una escuadra más maleable, no atada en exclusividad al sistema 4-3-3 que hasta ahora tan buen resultado le ha dado. Y el asturiano entiende y aplica a la perfección la nueva flexibilidad, que hace que los celestes pasen por momentos por esquemas de 3-4-3 o 3-5-2. Aunque sigue marcando una cantidad pasmosa de goles, esa ya no es su tarea exclusiva. "Es importante tener variantes, porque hay equipos que ya saben como jugamos", señaló tras el triunfo frente a los Rapids. "El entrenador me pidió que me retrasara un poco más en la cancha, que me ocupara más del armado de juego junto a Maxi (Moralez) y Rónald (Matarrita), por la izquierda. Para mí nada cambia. Me siento cómodo haciendo eso".



En su búsqueda del título de la MLS -un objetivo que nadie oculta en el equipo asentado en el Bronx- David sigue cumpliendo un papel esencial, más allá de que hoy afloren otros jugadores que se apuntan con peso propio en la lista de goleadores, como Ismael Tajouri-Shradi, Jesús Medina o Maximiliano Moralez. Villa es la figura catalizadora de un equipo mejorado, en el punto más alto desde su debut en 2015. No se trata de que el equipo juegue más para el capitán; por el contrario, lo que ocurre ahora es que el campeón del mundo tiene en 2018 más posibilidades de combinar y de aportar al fútbol que nuevos o repotenciados elementos del plantel aportan.



David Villa no disminuyó su nivel -es más, muchos ven un 'Guaje' renovado en semanas recientes- porque el equipo en el que juega es esencialemente mejor, más completo, que el de temporadas anteriores. En lugar de ser el impulsor del gran esfuerzo de NYCFC -como fue visible en los cursos de 2015 y 2016-, el delantero es hoy 'la cereza del postre' de un proyecto mucho mejor conformado y maduro.

Cuando muchos pensaban que en New York City FC se había producido un cambio de guardia, el exatacante de Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid no suelta el control de las riendas que por ahora nadie le puede discutir. El expreso azul cielo no tiene pensando detenerse hasta llegar a la estación de los Playoffs, con el claro propósito de llegar lejos, donde nunca antes estuvo. Y si a alguien le había parecido que Villa estaba dormido, con goles y con voz de mando 'el Rey David' prueba que está más despierto que nunca. Con los ojos bien abiertos, buscando la MLS Cup y los máximos reconocimientos individuales.



NYCFC regresa a la acción el viernes (8:55 pm ET, UniMás) para enfentar como visitante en el BBVA Compass Stadium a Houston Dynamo, en un partido correspondiente a la Jornada 13 de la temporada regular de la MLS.