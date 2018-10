¿Martino al 'Tri'? Jona dos Santos se muestra entusiasmado: "Es un gran entrenador; si viene, será bienvenido"

Con claro entusiasmo, Jonathan dos Santos abrió la puerta a una posible llegada de Gerardo Martino a la selección de México. El técnico argentino no seguirá al frente de Atlanta United FC el año próximo, y todo apunta a que es el máximo candidato a tomar las riendas del 'Tri' en 2019.

“No he podido hablar con él pero si se da la oportunidad le diré que en México se vive muy bien y que no estaría nada mal allá", continuó el centrocampista que busca clasificar al Galaxy a la postemporada de la MLS en el partido del domingo frente a Houston Dynamo, en Decision Day.

Para finalizar, Dos Santos consideró que el hecho de conocer personalmente a Martino no le representaría ningún tipo de ventaja personal sobre sus compañeros de selección.

“Yo tengo que demostrar y sé que me tiene cariño y ojalá se dé su llegada", se esperanzó el futbolista. "Me falta dar ese paso en la selección de tener más minutos en el Mundial, me quedé con mucha hambre y quiero seguir demostrando”, concluyó.