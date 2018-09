Marco Ureña y su LAFC enfrentan a los Quakes: "Es realmente especial jugar contra San José"

LOS ÁNGELES, California -- Un gol es un gol, y está claro que el costarricense Marco Ureña piensa celebrar este sábado si marca de nuevo, aunque en esta ocasión sea ante un equipo que él aprecia inmensamente por haberle abierto las puertas a la MLS. LAFC recibe a San José Earthquakes y el ‘tico’ sigue en ascenso.

“Yo siempre celebro mis goles. Le tengo mucho cariño a la afición de San José”, empezó por decir el delantero de LAFC tras el entrenamiento de este viernes. “Hay muchos que me escriben y me quieren ver allá, pero el fútbol es así. Hay que ser profesional, la afición de LAFC se merece los goles y se merece que uno los celebre y los respete”, apuntó.

Ureña quedó marcado en la historia del San Jose Earthquakes tras jugar 25 partidos, 22 de titular, aportando cinco goles y tres asistencias. Pero especialmente por aquel gol ante Minnesota, viniendo del banco, para conseguir el regreso de San José a los Playoffs tras varios años de no aparecer en la postemporada.



“Marcar ese gol nunca se me va a olvidar. Fue una fiesta, recuerdo que fue un partido temprano también a medio deja”, rememoró el delantero costarricense. “Disfruté mucho ese año”, comentó Marco.

“No fue un equipo en el que pasé y no pasó nada, más bien fue un lugar donde estuve y dejé huella”, conceptualizó el ‘Tico’ sobre su estadía de una temporada en el equipo del norte de California.

Para Ureña, esa llegada a la MLS, de la mano de San José, es algo que también quedará marcado en su carrera, pues como lo explicó en su momento, necesitaba retomar la continuidad de cara al clasificatorio de Concacaf, rumbo a Rusia 2018.

Por todo eso, el partido de este sábado (3:30 pm ET - Univision) no es uno cualquiera. “Es realmente especial jugar contra San José. Fue el club que me abrió las puertas en Estados Unidos. Necesitaba de muchos minutos y ellos me los ofrecieron”, aseguró Marco.



El número 21 de LAFC llega a este duelo tras marcar finalmente su primer gol en al temporada 2018. Una lesión, la preparación para Rusia 2018 y los efectos del Mundial, se habían colado en su camino. Aún así, el costarricense tiene cinco asistencias para su equipo.

“Este ha sido un año difícil en todos los sentidos”, arrancó por explicar el costarricense al respecto. “El principio del año tuvo mucho desgaste por tanto viaje, muchos partidos fuera de casa, la preparación del Mundial, una lesión que no esperaba”, describió.

“Me pude poner bien físicamente para el Mundial en donde me esforcé bastante y me afectó al regresar. Ahora tomé un segundo aire para cerrar la temporada como tiene que ser”, sentenció.

Ureña reiteró que no fue fácil dejar San José.“En su momento no quería salir del equipo, era mi primer año y no conocía las reglas de la MLS”, apuntó. “Me fui de vacaciones y la sorpresa es que en medio de mis vacaciones tenía otro equipo. Me sentí un poco mal porque estaba adaptado a todo allá”.



Pero como todo en la vida del deportista, hay que vivir con lo que llega y hacerlo productivo. “Cuando ves para atrás, Dios nunca se equivoca y si él escogió el LAFC para mí, pues mira donde estamos y donde están ellos”.

Ureña aclaró que no se trata de menospreciar el trabajo del rival del fin de semana. “No es que me burle de su situación, de hecho me duele verlos tener la temporada que han tenido. Pero los caminos de Dios nunca los sabes y así son las cosas de la vida, hay que disfrutarla como se plantea”.