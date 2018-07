Marco Ureña se reporta listo para impactar de nuevo a LAFC, "la euforia del Mundial ya pasó"

“Siempre seguí a mis compañeros desde allá y me hace muy contento todo lo que han logrado”, comentó Ureña sobre los buenos resultados de LAFC aún con las ausencias de sus jugadores internacionales. El equipo de Bradley ha sumado tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos.

”No me sorprende, porque tenemos un gran grupo de trabajo”, apuntó el ‘Tico’. “Ahora el puesto es complicado. Entiendo que vengo del Mundial y todo, pero antes estuve lesionado y me perdí varios juegos, así que si me toca estar en el banquillo esperaré mi oportunidad para hacerlo lo mejor”.