Marco Ureña pone la mira alta para Rusia 2018: "Lo mínimo es repetir lo que hicimos en Brasil"

LOS ÁNGELES, California -- El costarricense Marco Ureña respira más tranquilo por estos días, luego de haber pasado por el quirófano para reparar varias fracturas sufridas en la cara en un partido de su equipo LAFC, y tras recibir la convocatoria de selección para Rusia 2018.

“Al principio me asusté mucho”, dijo el delantero, haciendo referencia a los primeros días tras el impacto sufrido el el partido inaugural del Banc of California Stadium ante Seattle Sounders. ‘El médico me miró y sin revisarme sabía que tenía varias fracturas, eso me asustó bastante”.

Sin embargo, el proceso ha sido tranquilo, Ureña ha trabajado para mantenerse en la parte física y espera con ilusión el comienzo del campamento de Costa Rica de cara al segundo Mundial de manera personal.





“La idea es entrenar sin impacto y después integrarme a la selección”, explicó. “Me esperaba estar en ese Mundial porque trabajé muy fuerte para estar en ese grupo”, comentó directamente de su convocatoria.

En torno a las expectativas, Ureña tiene claro que tras el buen Mundial de Costa Rica en Brasil 2014, la gente espera mucho de su selección. “Es un reto grande que tenemos”, empezó por decir al respecto.

“Tenemos jugadores con experiencia y no tengo duda de que vamos a hacer un gran Mundial”. El delantero de LAFC cree firmemente en que sus sacrificios para ser parte importante del seleccionado van a dar frutos en Rusia 2018.

“Cuando vine a MLS la idea era estar cerca de la selección”, recordó. “No me arrepiento de haber venido de Europa, incluso sabiendo que tuve que sacrificar hasta económicamente”, fue contundente en asegurar.





‘El Tiburón’ insistió en que Costa Rica no siente presión sino motivación por volver a dar de que hablar en un Mundial, tiene una dinámica de grupo muy conformada. “Jugamos juntos desde el 2011 y nos conocemos a la perfección”.

Ureña predijo que el partido más importante de la competición será el primero porque tras ese ante Serbia, se enfrentará a Brasil y Suecia con una mentalidad más clara sobre lo que hay que hacer para conseguir los objetivos.

El reto es alto para los ‘ticos’, “lo mínimo es mejorar lo que se hizo en Brasil", apuntó el delantero, quien se declaró en su mejor momento emocional, físico y de familia.

“Hace cuatro años era un niño”, dijo Marco al compararse con el Mundial anterior. “No era padre de familia, estaba en Rusia. Hoy estoy joven pero con una madurez importante que da una gran confianza”.



publicidad