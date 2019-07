Marco Fabián volvió a la titularidad y rompió sequía goleadora pero Philadelphia no pudo ganar

Marco Fabián fue fichado por Philadelphia Union como Jugador Franquicia para marcar diferencia. Sin embargo, el mexicano ha tenido una discreta actuación cuando no ha estado lesionado. Lo que parece increíble, es que Philly es líder de la Conferencia Este y obtenga mejores resultados sin su estelar contratación.

Tras casi dos meses, Fabián volvió al once titular del Union y con un gol tempranero rompió su sequía que tenía más de tres meses. Sin embargo, la felicidad no pudo ser total ya que su equipo dejó ir dos valiosos puntos con un empate de 2-2, que estuvo muy cerca de ser peor que la división de puntos de no ser por un gol de último minuto.