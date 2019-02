Marco Fabián llegó a la MLS con el objetivo de ser campeón en Filadelfia

"Hoy estoy con ganas de comenzar con mi nuevo equipo, llenar de alegrías a toda la gente que me está apoyando. No fue fácil, había varias opciones de por medio pero me llamó la atención el proyecto del equipo y de la ciudad. Me gustó venir a apoyar a los compañeros mexicanos que ya están en la MLS sobre todo que es una liga que va en aumento. Vengo a ganar, me ha tocado quedar campeón en cada equipo en el que he jugado y vengo a lo mismo", aseguró el mediocampista tricolor que tuvo posibilidad de ir balompié asiático para continuar su carrera.