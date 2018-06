Marcando otro hito para LAFC, Diego Rossi es puesto por su entrenador frente a espejo de Luis Suárez

Pero ingresó arrancando el segundo tiempo por la lesión de su compañero Adama Diomande. “Justo se dio la situación de Dio, que no la esperábamos. Y me tocó entrar a mí”. Siete minutos después, el uruguayo abrió la puerta del triunfo (2-0 al final) aprovechando un entrevero en el área.

Algo con lo que el nacido en Montevideo está de acuerdo. “Creo que estoy mejorando. Por las indicaciones que me da el cuerpo técnico creo que estoy siendo más inteligente a la hora de jugar y eso me está ayudando”.

Para él eso no es un tema a tener en cuenta. “Uno siente que puede ayudar al equipo jugando, siempre quiere estar. Pero en el tema de los números y la cantidad de minutos, la verdad que no me fijo mucho. No miro cuántos minutos juego o cuántos no juego”.