Malas noticias para Sporting Kansas City: Felipe Gutiérrez será baja por entre 2 y 3 meses

Desde el inicio de la temporada 2018, Felipe Gutiérrez fue uno de los grandes puntales de la buena campaña de Sporting Kansas City, actual líder de la Conferencia Oeste. Los cinco goles marcados por el chileno son muy apreciados por la afición de SKC, pero por un tiempo el equipo de Peter Vermes se las tendrá que arreglar sin la presencia del nuevo jugador franquicia.

Según informó el martes el club, Gutiérrez -de 27 años- se sometió con éxito a una intervención quirúrgica para tratar una hernia deportiva. De acuerdo con lo anunciado de manera oficial, el sudamericano será baja en Sporting Kansas City por entre dos y tres meses.



Antes de unirse a la MLS, Gutiérrez tuvo una exitosa carrera profesional en su país natal, Holanda, España y Brasil.

La lesión, que originalmente se pensó que podía ser una inflamación ósea cercana a su cadera, ha mantenido a Gutiérrez fuera del equipo titular en los cuatro partidos más recientes, según informa el periódico The Kansas City Star. Durante ese período, el equipo logró dos victorias, y consiguió una victoria y un empate. El pasado 20 de abril Gutiérrez disputó los últimos 20 minutos del partido de Sporting Kansas City, en los que intentó dos disparos al arco. La evolución de la lesión -de acuerdo con la misma fuente- no evolucionó de manera favorable en los últimos días y el futbolista no fue convocado para el encuentro frente a New England Revolution del pasado fin de semana.



Felipe Gutiérrez fue elegido como el Jugador del Mes en marzo, y marcó cuatro goles en cuatro partidos. La lesión que ahora lo margina temporalmente de los terrenos de juego ocurrió el 31 de marzo, en el encuentro frente a D.C. United.

Sporting Kansas City regresará a la acción en el Children’s Mercy Park el sábado, cuando reciba a Colorado Rapids (8:30 p.m. ET | ESPN+).