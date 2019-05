Major League Soccer lanza un canal exclusivo en la plataforma Pluto TV

Entre los puntos más destacados de la programación se incluirán partidos clásicos, como la final por la MLS Cup de 2018, o el debut de Zlatan Ibrahimovic en LA Galaxy. También se ofrecerá contenido original, como la serie The Movement, que explora la intersección entre el fútbol y la cultura; y The Birth of a Rivalry, el ciclo de cabecera de MLS sobre la pasión que existe en las nuevas rivalidades.